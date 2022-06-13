Электронную выписку о месте жительства в «Дия» за неделю заказали более 25 тысяч украинцев

6 июня на портале сервиса государственных услуг «Дия» появилась возможность получить одну из самых популярных справок среди украинцев — выписку о месте жительства. За первую неделю доступности услуги ею воспользовались более 25 тысяч украинцев, сообщили разработчики и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Михаила Федорова, больше всего заявок поступило от жителей из Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Донецкой областей.

Электронный документ можно загрузить на сайте за 1 минуту и ​​сохранить в формате PDF на телефон или любой другой удобный носитель, чтобы всегда иметь под рукой. Каждая электронная выписка имеет QR-код — с помощью камеры смартфона можно проверить подлинность документа.