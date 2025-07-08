Новости Наука и космос 08.07.2025 в 11:22 comment views icon

Электрический ток улучшает математические способности — смелый эксперимент в Оксфорде

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Электрический ток улучшает математические способности — смелый эксперимент в Оксфорде

Группа ученых из Оксфордского университета под руководством Роя Коэна Кадоша провела смелый эксперимент и с помощью слабых электрических импульсов стимулировала мозг студентов с целью улучшить их математические способности.

В исследовании приняли участие 72 студента. Им на голову надели шапочки с электродами и отправляли слабые электрические импульсы в области мозга, связанные с процессами обучения. Часть участников из контрольной группы получали плацебо.

После этого в течение 5 дней все студенты занимались решением математических задач, которые включали как вычисления, так и запоминание проработанного материала. Перед началом эксперимента исследователи просканировали мозг всех участников. Особенно ученых интересовала связь между двумя отделами мозга — дорсолатеральной префронтальной корой, отвечающей за усвоение нового материала, и задней теменной корой для использования усвоенного материала. Более прочная связь между этими областями гарантировала лучшие математические навыки. 

Студенты со слабой связью между этими областями, которым с помощью электрических импульсов стимулировали префронтальную кору, продемонстрировали наибольшие успехи. Их математические способности улучшились на 25-29%. Они смогли догнать и даже в отдельных случаях превзойти более одаренных участников.

Електричний струм покращує математичні здібності - сміливий експеримент в Оксфорді
Трехмерное изображение четырех лобно-теменных семян, а также правой и левой лобно-теменной связи/PLoS

Проведенный эксперимент базируется на концепции стохастического резонанса. Небольшой шум на самом деле способен усилить слабые сигналы в мозге. Таким образом, тщательно откалиброванная шумовая стимуляция способна улучшить когнитивную функцию, выделяя более слабые нейроны. Это может пригодиться людям, чей мозг не адаптирован к быстрому усвоению математического материала.

Однако далеко не на всех такая стимуляция влияет положительно. Еще в 2013 году группа ученых, опять же под руководством Роя Коэна Кадоша, проверяла подобный подход на профессорах математики. Результаты показали, что их математические навыки ухудшились в ходе этой стимуляции.

Однако ученые до сих пор не понимают, как это работает, учитывая индивидуальные особенности мозга каждого человека. Тем не менее, подобная техника могла бы помочь улучшить математические способности многим людям, которые в этом нуждаются. По оценкам экспертов, в развитых странах около четверти взрослых людей имеют математические навыки на уровне 7-летнего ребенка.

«До сих пор большинство усилий по улучшению образования были сосредоточены на изменении среды — подготовке учителей, перепроектировании учебных программ — при этом в значительной степени игнорируя нейробиологию ученика. Однако растущий объем исследований показал, что биологические факторы часто объясняют результаты обучения математике эффективнее, чем факторы окружающей среды. Интегрируя идеи из психологии, нейронауки и образования для разработки инновационных методов, которые устраняют эти нейробиологические ограничения, мы можем помочь большему количеству людей раскрыть свой потенциал, расширить доступ к различным карьерным путям и сократить долгосрочное неравенство в доходах, здоровье и благополучии», — отмечают исследователи. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS

Источник: ZMEScience

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