Электрический ток улучшает математические способности — смелый эксперимент в Оксфорде

Группа ученых из Оксфордского университета под руководством Роя Коэна Кадоша провела смелый эксперимент и с помощью слабых электрических импульсов стимулировала мозг студентов с целью улучшить их математические способности.

В исследовании приняли участие 72 студента. Им на голову надели шапочки с электродами и отправляли слабые электрические импульсы в области мозга, связанные с процессами обучения. Часть участников из контрольной группы получали плацебо.

После этого в течение 5 дней все студенты занимались решением математических задач, которые включали как вычисления, так и запоминание проработанного материала. Перед началом эксперимента исследователи просканировали мозг всех участников. Особенно ученых интересовала связь между двумя отделами мозга — дорсолатеральной префронтальной корой, отвечающей за усвоение нового материала, и задней теменной корой для использования усвоенного материала. Более прочная связь между этими областями гарантировала лучшие математические навыки.

Студенты со слабой связью между этими областями, которым с помощью электрических импульсов стимулировали префронтальную кору, продемонстрировали наибольшие успехи. Их математические способности улучшились на 25-29%. Они смогли догнать и даже в отдельных случаях превзойти более одаренных участников.

Проведенный эксперимент базируется на концепции стохастического резонанса. Небольшой шум на самом деле способен усилить слабые сигналы в мозге. Таким образом, тщательно откалиброванная шумовая стимуляция способна улучшить когнитивную функцию, выделяя более слабые нейроны. Это может пригодиться людям, чей мозг не адаптирован к быстрому усвоению математического материала.

Однако далеко не на всех такая стимуляция влияет положительно. Еще в 2013 году группа ученых, опять же под руководством Роя Коэна Кадоша, проверяла подобный подход на профессорах математики. Результаты показали, что их математические навыки ухудшились в ходе этой стимуляции.

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Однако ученые до сих пор не понимают, как это работает, учитывая индивидуальные особенности мозга каждого человека. Тем не менее, подобная техника могла бы помочь улучшить математические способности многим людям, которые в этом нуждаются. По оценкам экспертов, в развитых странах около четверти взрослых людей имеют математические навыки на уровне 7-летнего ребенка.

«До сих пор большинство усилий по улучшению образования были сосредоточены на изменении среды — подготовке учителей, перепроектировании учебных программ — при этом в значительной степени игнорируя нейробиологию ученика. Однако растущий объем исследований показал, что биологические факторы часто объясняют результаты обучения математике эффективнее, чем факторы окружающей среды. Интегрируя идеи из психологии, нейронауки и образования для разработки инновационных методов, которые устраняют эти нейробиологические ограничения, мы можем помочь большему количеству людей раскрыть свой потенциал, расширить доступ к различным карьерным путям и сократить долгосрочное неравенство в доходах, здоровье и благополучии», — отмечают исследователи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLoS

Источник: ZMEScience