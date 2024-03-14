Embracer официально подтвердил частичная продажа российской Saber Interactive, и в то же время появились детали относительно дальнейшей судьбы украинской студии 4А Games (создатели Metro) — одним из первых о сделке в конце февраля сообщил известный игровой журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg.

Шведский игровой холдинг подает эту сделку как полное прекращение всех операции в России путем высвобождения отдельных активов Saber Interactive. Начало истории и весь важный контекст — в отдельном материале. Нет никакого смысла перепечатывать все заново, поэтому в этом продолжении перейдем сразу к сути.

Во-первых, сумма сделки составляет $247 млн, а не $500 млн, как изначально сообщал Шрайер. И дальше все станет понятно, почему именно такая сумма. Во-вторых, покупатель — студия Beacon Interactive, которая принадлежит сооснователю Saber Interactive. В-третьих, 4А Games (создатели Metro) пока остаются вместе с Embracer, но есть одно но: по условиям сделки Saber Interactive в течение определенного периода времени сохраняет возможность выкупить 4A Games вместе с другими активами Embracer по фиксированной цене. Другая важная деталь: в руки Saber Interactive перейдет другая украинская студия — Fractured Byte (студия разработки игр со штаб-квартирой в Эстонии и двумя офисами разработки в Днепре и Киеве).

Согласно условиям соглашения, собственностью Saber Interactive станут ряд студий (полный перечень ниже) и в целом 38 игр, общая балансовая стоимость которых составляет около 2,3 миллиарда шведских крон, а у Embracer остается 4A Games (вместе с другими) и в целом 14 тайтлов стоимостью 0,5 миллиарда шведских крон, включая два совместных с Buyer проекта.

Какие студии получит Saber Interactive

Fractured Byte

Nimble Giant

DIGIC

Mad Head Games

New World Interactive

3D Realms

Slipgate

Какие студии остаются Embracer

4A Games

34 Big Things

Shiver

Snapshot

Tripwire

Tuxedo Labs

Zen Studios

Aspyr

Beamdog

Demiurge

Какие игры остаются Embracer

Следующая ААА-игра от 4A Games

Неанонсированная игра ААА-класса, которая сейчас на стадии концепта

Ранее анонсированная ААА-игра по ключевой лицензии

Новый многопользовательский ААА-шутер на управляемой IP

Новая игра АА на основе IP Asmodee

Новая игра АА от 34 Big Things на их собственном IP

Killing Floor 3

Teardown

Полный бэк-каталог от Zen Studios, Aspyr и Tripwire

Позже сегодня Embracer проведет пресс-конференцию для инвесторов, аналитиков и СМИ. Если на ней станут известны какие-то интересные детали, дополним этот текст.

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