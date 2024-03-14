Новости Игры 14.03.2024 в 10:26 comment views icon

Embracer подтвердила продажу Saber Interactive за $247 млн. Fractured Byte передадут россиянам, 4А Games (создатели Metro) — пока нет

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Embracer официально подтвердил частичная продажа российской Saber Interactive, и в то же время появились детали относительно дальнейшей судьбы украинской студии 4А Games (создатели Metro) — одним из первых о сделке в конце февраля сообщил известный игровой журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg.

Шведский игровой холдинг подает эту сделку как полное прекращение всех операции в России путем высвобождения отдельных активов Saber Interactive. Начало истории и весь важный контекст — в отдельном материале. Нет никакого смысла перепечатывать все заново, поэтому в этом продолжении перейдем сразу к сути.

Во-первых, сумма сделки составляет $247 млн, а не $500 млн, как изначально сообщал Шрайер. И дальше все станет понятно, почему именно такая сумма. Во-вторых, покупатель — студия Beacon Interactive, которая принадлежит сооснователю Saber Interactive. В-третьих, 4А Games (создатели Metro) пока остаются вместе с Embracer, но есть одно но: по условиям сделки Saber Interactive в течение определенного периода времени сохраняет возможность выкупить 4A Games вместе с другими активами Embracer по фиксированной цене. Другая важная деталь: в руки Saber Interactive перейдет другая украинская студия — Fractured Byte (студия разработки игр со штаб-квартирой в Эстонии и двумя офисами разработки в Днепре и Киеве).

Embracer подтвердила продажу Saber Interactive за $247 млн. Fractured Byte передадут россиянам, 4А Games (создатели Metro) — пока нет

Согласно условиям соглашения, собственностью Saber Interactive станут ряд студий (полный перечень ниже) и в целом 38 игр, общая балансовая стоимость которых составляет около 2,3 миллиарда шведских крон, а у Embracer остается 4A Games (вместе с другими) и в целом 14 тайтлов стоимостью 0,5 миллиарда шведских крон, включая два совместных с Buyer проекта.

Какие студии получит Saber Interactive

  • Fractured Byte
  • Nimble Giant
  • DIGIC
  • Mad Head Games
  • New World Interactive
  • 3D Realms
  • Slipgate

Какие студии остаются Embracer

  • 4A Games
  • 34 Big Things
  • Shiver
  • Snapshot
  • Tripwire
  • Tuxedo Labs
  • Zen Studios
  • Aspyr
  • Beamdog
  • Demiurge

Какие игры остаются Embracer

  • Следующая ААА-игра от 4A Games
  • Неанонсированная игра ААА-класса, которая сейчас на стадии концепта
  • Ранее анонсированная ААА-игра по ключевой лицензии
  • Новый многопользовательский ААА-шутер на управляемой IP
  • Новая игра АА на основе IP Asmodee
  • Новая игра АА от 34 Big Things на их собственном IP
  • Killing Floor 3
  • Teardown
  • Полный бэк-каталог от Zen Studios, Aspyr и Tripwire

Позже сегодня Embracer проведет пресс-конференцию для инвесторов, аналитиков и СМИ. Если на ней станут известны какие-то интересные детали, дополним этот текст.

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