Embracer официально подтвердил частичная продажа российской Saber Interactive, и в то же время появились детали относительно дальнейшей судьбы украинской студии 4А Games (создатели Metro) — одним из первых о сделке в конце февраля сообщил известный игровой журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg.
Шведский игровой холдинг подает эту сделку как полное прекращение всех операции в России путем высвобождения отдельных активов Saber Interactive. Начало истории и весь важный контекст — в отдельном материале. Нет никакого смысла перепечатывать все заново, поэтому в этом продолжении перейдем сразу к сути.
Во-первых, сумма сделки составляет $247 млн, а не $500 млн, как изначально сообщал Шрайер. И дальше все станет понятно, почему именно такая сумма. Во-вторых, покупатель — студия Beacon Interactive, которая принадлежит сооснователю Saber Interactive. В-третьих, 4А Games (создатели Metro) пока остаются вместе с Embracer, но есть одно но: по условиям сделки Saber Interactive в течение определенного периода времени сохраняет возможность выкупить 4A Games вместе с другими активами Embracer по фиксированной цене. Другая важная деталь: в руки Saber Interactive перейдет другая украинская студия — Fractured Byte (студия разработки игр со штаб-квартирой в Эстонии и двумя офисами разработки в Днепре и Киеве).
Согласно условиям соглашения, собственностью Saber Interactive станут ряд студий (полный перечень ниже) и в целом 38 игр, общая балансовая стоимость которых составляет около 2,3 миллиарда шведских крон, а у Embracer остается 4A Games (вместе с другими) и в целом 14 тайтлов стоимостью 0,5 миллиарда шведских крон, включая два совместных с Buyer проекта.
Какие студии получит Saber Interactive
- Fractured Byte
- Nimble Giant
- DIGIC
- Mad Head Games
- New World Interactive
- 3D Realms
- Slipgate
Какие студии остаются Embracer
- 4A Games
- 34 Big Things
- Shiver
- Snapshot
- Tripwire
- Tuxedo Labs
- Zen Studios
- Aspyr
- Beamdog
- Demiurge
Какие игры остаются Embracer
- Следующая ААА-игра от 4A Games
- Неанонсированная игра ААА-класса, которая сейчас на стадии концепта
- Ранее анонсированная ААА-игра по ключевой лицензии
- Новый многопользовательский ААА-шутер на управляемой IP
- Новая игра АА на основе IP Asmodee
- Новая игра АА от 34 Big Things на их собственном IP
- Killing Floor 3
- Teardown
- Полный бэк-каталог от Zen Studios, Aspyr и Tripwire
Позже сегодня Embracer проведет пресс-конференцию для инвесторов, аналитиков и СМИ. Если на ней станут известны какие-то интересные детали, дополним этот текст.
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