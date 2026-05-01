Metro 2039 празднует первый миллион вишлистов и благодарит фанатов

Metro 2039 ещё не получила даты релиза, но уже собрала миллион вишлистов и 4A Games явно не ожидала такого быстрого результата.





Студия объявила о достижении в соцсетях сразу после того, как страницы игры появились в магазинах на всех платформах.

«Мы поражены тем, что достигли этого рубежа так быстро после анонса. Спасибо за невероятную поддержку — мы не можем дождаться, когда пригласим вас в Метро этой зимой», — говорится в сообщении студии.

Миллион вишлистов для новой части серии без объявленной даты релиза и конкретных ценовых деталей — это серьёзный показатель интереса. Для сравнения: Metro Exodus за все свое существование продалась тиражом более 10 млн копий — то есть авансовая аудитория новой части уже составляет десятую часть от общего тиража предыдущей игры.

Metro 2039 станет четвертой основной частью серии и возвращает игроков в туннели московского метро после открытого мира Exodus. Главный герой — Незнакомец, которого преследуют кошмары. Антагонист — фракция Новорайх во главе с Фюрером Хантером Впервые в серии протагонист будет полностью озвученным — Дмитрий Глуховский подтвердил это лично. Релиз запланирован на зиму 2026 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК через Steam и Epic Games Store.





Ранее мы публиковали первый взгляд на Metro 2039 после шоукейса Xbox First Look, где студия показала 15-минутную презентацию с первыми кадрами геймплея.

Источник: X.com