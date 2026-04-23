Metro 2039 впервые в серии будет иметь озвученного главного героя: Глуховский подтвердил

Дмитрий Глуховский подтвердил: главный герой Metro 2039 по имени Незнакомец (The Stranger) будет полностью озвученным персонажем. Автор книг и прямой участник разработки сценариев игр 4A Games написал об этом в своих соцсетях.


Цитата короткая, но исчерпывающая: на этот раз протагонист Metro наконец-то получит голос. И ему есть что сказать.

Это первый подобный шаг за всю историю серии. Артем, главный герой Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus, никогда не разговаривал с другими персонажами во время геймплея — даже когда те обращались к нему напрямую. Определенные озвученные монологи у него все же были: в текстовых вставках между уровнями и финальных катсценах. Но в живых диалогах он молчал.

Этот выбор всегда делил фанатов на два лагеря. Одни ценили молчание Артема как возможность проецировать на него собственный характер. Другие считали это искусственным и ломающим погружение в атмосферу. Для Metro, где нарратив и персонажи стоят в центре всего, ощутимая пауза в ответ на реплику другого героя всегда выглядела немного странно.

Незнакомец в Metro 2039 отходит от этого шаблона. В трейлере анонса он уже демонстрирует эмоциональную реакцию во время галлюцинаций и видений — кричит, паникует, оглядывается. Это сразу намекало, что новый протагонист будет более активным. Теперь это официально.


Metro 2039 разворачивается после событий Metro Exodus, но возвращает игрока обратно в туннели московского метро. Незнакомец возвращается туда после длительного отсутствия и оказывается в противостоянии с новой враждебной фракцией Новорайх. Глуховский и разработчики из 4A Games отмечали, что нарратив игры отражает их опыт проживания в условиях реальной войны — студия базируется в Киеве.

Для сравнения: похожий подход к озвученному, но сдержанному протагонисту уже хорошо сработал в S.T.A.L.K.E.R. 2. Скиф там не болтает без надобности, но говорит тогда, когда это уместно, и озвучивает выбор игрока в ключевых моментах. Это не превращает его в самостоятельный персонаж со своим агендой, но и не оставляет пустоты в сцене. Похоже, Metro 2039 движется в том же направлении.

Будет ли реплики Незнакомца привязаны к выбору игрока или они сценарно фиксированы — пока неизвестно. Также не объявлен голосовой актер.

Metro 2039 выходит на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5 этой зимой. Точная дата еще не названа.

Источник: Windows Central

Metro 2039 показала первый геймплейный тизер: возвращение в туннели ожидаем зимой 2026 года
Темнота и реализм: 4A Games представила первый взгляд на Metro 2039
Metro возвращается после 5 лет тишины? Инсайдеры намекают на громкий сюрприз от 4A Games
Больше чем просто игра: Дмитрий Глуховский рассказал о своем видении новых частей Metro
Теперь официально: Metro 2039 на Xbox First Look — когда и где смотреть мировую премьеру
Metro 2039 от 4A Games: автор Глуховский обещает самую темную игру серии
Скарлетт Йоханссон возвращается к своему фильму 2007 года: "Дневники няни" станет сериалом на Netflix
Обзор Saros: самый красивый способ умереть на PlayStation 5
ИИ за 12 часов разработал полноценный процессор RISC-V
Повсюду агенты: Microsoft запускает "vibe working" в Word, Excel и PowerPoint
Ни одного клика без присмотра: Meta разрешила родителям шпионить за разговорами подростков с ИИ
Достучались: YouTube тестирует новый формат рекламы в стримах и дает полную свободу Multiview на TV
