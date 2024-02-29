Новости Игры 29.02.2024 в 20:33 comment views icon

Bloomberg: Embracer продаст российскую Saber Interactive за $500 млн. Вероятнее всего, русским — и вместе с украинской 4А Games

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Владимир Скрипин

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Bloomberg: Embracer продаст российскую Saber Interactive за $500 млн. Вероятнее всего, русским — и вместе с украинской 4А Games

Шведский игровой холдинг Embracer Group AB («Embracer») достиг соглашения о продаже российской Saber Interactive «группе частных инвесторов». Казалось бы, что нам до русских, но не все так просто в этой потенциальной сделке.

Токсичный балласт. Что известно о сделке между Saber Interactive и Embracer

Первым делом стоит прояснить, что Saber Interactive — российский издатель, основанный русскими. Пусть американская регистрация не вводит вас в заблуждение. Главная студия разработки изначально базировалась в санкт-петербурге. И они сразу ориентировались на запад (TimeShift). С тех пор Saber открыла несколько студий в разных странах. Но главное: Saber Interactive — русские. В 2020-м Saber (всю полностью) за $525 купила Embracer и сделала ее своим субиздателем — тогда холдинг активно скупал другие игровые компании.

О сделке по отделению Saber Interactive от Embracer сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ее сумма — $500 млн. Профинансирует сделку неизвестная «группа частных инвесторов», а уже после закрытия Saber станет частной компанией, на которую будет работать около 3500 человек. Также в материале Bloomberg упоминается о планах Saber возобновить разработку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republicкоторый анонсировали в 2021 году и которым до недавнего времени занималась Aspyr. Да, та самая Aspyr, которая является дочерней компанией Saber Interactive и которая позволила россиянам дотянуться своими руками, которые по плечи в крови украинцев, до культовой Tomb Raider I–III Remastered.

Embracer, которая до недавнего времени активно скупала все что можно, сейчас находится в сложном положении и активно реструктуризируется — закрывает студии, увольняет людей, отменяет игры и распродает активы. Издание Kotaku отдельно сообщилочто Embracer вместе с Saber продаст Gearbox (вроде бы сделка уже на завершающей стадии оформления) — кому и за сколько, пока неизвестно.

Очевидно, что Embracer продает (поверим Bloomberg) всю группу Saber Interactive и, принимая во внимание контекст (русские) и всю эту таинственность с анонимными частными инвесторами, скорее всего именно русские покупают русских. И теперь самое интересное.

Что теперь будет с 4A Games?

Embracer Group владеет одной из самых известных украинских студий — 4A Games, известной знаменитой серией Metro. Точнее, тем, что осталось от 4A Games после того, как сооснователь и креативный директор 4A Games Андрей Прохоров (руководивший творческой частью разработки всех игр Metro) покинул студию.

Онлайн-курс Pyton.
Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця.
Приєднатися

4A Games стала частью Embracer — холдинг купил создателей серии Metro и присоединил украинскую студию к Saber Interactive. Так настоящая измена. Скорее всего, 4A Games является частью сделки и в случае ее успешного закрытия (вероятность этого 99%) достанется россиянам Saber Interactive.

Мы очень хотим ошибиться и дополним этот текст, как только узнаем новые детали. На данный момент 4A Games активно работает над следующей частью в основной серии Metro. И для полноты истории: на 2024 год запланирован релиз Metro Awakening — VR-приквел серии Metro. В игре, которую делали Vertigo Games в сотрудничестве с Deep Silver, а не украинская команда разработчиков, не будет украинской локализации

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить