Шведский игровой холдинг Embracer Group AB («Embracer») достиг соглашения о продаже российской Saber Interactive «группе частных инвесторов». Казалось бы, что нам до русских, но не все так просто в этой потенциальной сделке.

Токсичный балласт. Что известно о сделке между Saber Interactive и Embracer

Первым делом стоит прояснить, что Saber Interactive — российский издатель, основанный русскими. Пусть американская регистрация не вводит вас в заблуждение. Главная студия разработки изначально базировалась в санкт-петербурге. И они сразу ориентировались на запад (TimeShift). С тех пор Saber открыла несколько студий в разных странах. Но главное: Saber Interactive — русские. В 2020-м Saber (всю полностью) за $525 купила Embracer и сделала ее своим субиздателем — тогда холдинг активно скупал другие игровые компании.

О сделке по отделению Saber Interactive от Embracer сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ее сумма — $500 млн. Профинансирует сделку неизвестная «группа частных инвесторов», а уже после закрытия Saber станет частной компанией, на которую будет работать около 3500 человек. Также в материале Bloomberg упоминается о планах Saber возобновить разработку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republicкоторый анонсировали в 2021 году и которым до недавнего времени занималась Aspyr. Да, та самая Aspyr, которая является дочерней компанией Saber Interactive и которая позволила россиянам дотянуться своими руками, которые по плечи в крови украинцев, до культовой Tomb Raider I–III Remastered.

Embracer, которая до недавнего времени активно скупала все что можно, сейчас находится в сложном положении и активно реструктуризируется — закрывает студии, увольняет людей, отменяет игры и распродает активы. Издание Kotaku отдельно сообщилочто Embracer вместе с Saber продаст Gearbox (вроде бы сделка уже на завершающей стадии оформления) — кому и за сколько, пока неизвестно.

Очевидно, что Embracer продает (поверим Bloomberg) всю группу Saber Interactive и, принимая во внимание контекст (русские) и всю эту таинственность с анонимными частными инвесторами, скорее всего именно русские покупают русских. И теперь самое интересное.

Что теперь будет с 4A Games?

Embracer Group владеет одной из самых известных украинских студий — 4A Games, известной знаменитой серией Metro. Точнее, тем, что осталось от 4A Games после того, как сооснователь и креативный директор 4A Games Андрей Прохоров (руководивший творческой частью разработки всех игр Metro) покинул студию.

4A Games стала частью Embracer — холдинг купил создателей серии Metro и присоединил украинскую студию к Saber Interactive. Так настоящая измена. Скорее всего, 4A Games является частью сделки и в случае ее успешного закрытия (вероятность этого 99%) достанется россиянам Saber Interactive.

Мы очень хотим ошибиться и дополним этот текст, как только узнаем новые детали. На данный момент 4A Games активно работает над следующей частью в основной серии Metro. И для полноты истории: на 2024 год запланирован релиз Metro Awakening — VR-приквел серии Metro. В игре, которую делали Vertigo Games в сотрудничестве с Deep Silver, а не украинская команда разработчиков, не будет украинской локализации

