Metro 2039 показала первый геймплейный тизер: возвращение в туннели ожидаем зимой 2026 года

4A Games наконец показала Metro 2039 в действии — и возвращение получается темнее, чем что-либо ранее в серии.

На шоукейсе Xbox First Look студия показала расширенную 15-минутную презентацию с первыми кадрами геймплея и кинематографическими сценами. После открытого мира Metro Exodus новая часть возвращает серию к корням: действие разворачивается в подземных тоннелях Москвы, которые игроки уже знают по первым двум играм. По словам креативного директора Андрея Шевченко, команда сознательно «вернулась к туннелям и к тому, что делает Metro — Metro».

Чужак и режим Новорейха

Главный герой теперь не Артем — им становится новый протагонист по имени «Чужак» (The Stranger): человек, живущий отшельником и под влиянием кошмарных видений вынужденный вернуться туда, куда поклялся никогда не возвращаться. Через 25 лет после ядерной катастрофы все подземные фракции объединились под одним флагом — Новорейхом во главе с фанатичным Спартаном Хантером. Сюжет написан в сотрудничестве с Дмитрием Глуховским, автором оригинальных романов.

В геймплейном тизере видны привычные для серии элементы: ручное оружие, минималистичный интерфейс с часами, клаустрофобные коридоры. Чужак натыкается на носалисов — мутантов, похожих на кротов с размером гориллы. Просчитанное отступление по эскалатору и осечка оружия намекают, что состояние амуниции и дальше будет иметь критическое значение. Новая механика «замороженных историй» заменяет часть традиционных диалогов: игроки собирают микронаративы, исследуя локации и рассматривая тела, предметы и декорации.

4A Games открыто говорит о влиянии российского полномасштабного вторжения на разработку.

«Война — наша реальность, и наш месседж сместился к последствиям, цене молчания, ужасам тирании и цене свободы», — сказал Шевченко.

Часть команды работала под дроновыми обстрелами, с генераторами и аккумуляторами. Студия базируется преимущественно в Украине, со вторым офисом на Мальте.





Технически игра строится на собственном движке 4A Engine с переработанной реализацией рейтрейсинга. Metro 2039 выходит зимой 2026 года одновременно на PS5, Xbox Series X/S и ПК через Steam и Epic Games Store. Как ранее писал ITC, Глуховский еще до показа назвал ее «самой темной игрой серии».





