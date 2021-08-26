Epic Games Store раздает ремастер Saints Row: The Third в честь перезапуска серии

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Мы вам уже рассказывали о том, что на церемонии открытия Gamescom 2021 был анонсирован перезапуск экшен-серии Saints Row. Игра с открытым миром от студии Volition перенесет в город на юго-западе США, который ранее не появлялся в серии. Она выйдет 25 февраля 2022-го на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Игра станет эксклюзивом Epic Games Store и по этому поводу магазин решил устроить бесплатную раздачу ремастера Saints Row: The Third. Предложение продлится до 2 сентября, так что у вас есть неделя, чтобы добавить игру в свою библиотеку.

Saints Row: The Third даст вам возможность управлять Святыми на пике своей власти и оторваться на полную катушку. Ремастер включает улучшенную графику, а Стилпорт, оригинальный город грехов, никогда не выглядел лучше. Это ваш город и ваши правила.

В состав ремастера входят все три расширения с новыми миссиями и более чем 30 мелких дополнений из оригинальной версии.

Кроме Saints Row: The Third, в Epic Games Store также можно забрать Void Bastards и Yooka-Laylee. Раздача этих игр заканчивается сегодня, 26 августа, в 18:00 по киевскому времени.