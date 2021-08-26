Геймплей Call of Duty Vanguard и Death Stranding Director’s Cut, а также трейлер Marvel’s Midnight Suns — Главные анонсы и трейлеры с церемонии открытия Gamescom 2021
26 августа прошло третье по счету ежегодное шоу Opening Night Live в рамках выставки Gamescom с бессменным ведущим Джеффом Кили (организатор The Game Awards). На мероприятии показали больше 30 игр — в основном это были уже анонсированные ранее тайтлы с трейлерами, геймплейными презентациями и датами релиза. Мы собрали самое главное с двухчасовой презентации — в том числе геймплейные ролики Death Stranding Director’s Cut и Call of Duty Vanguard с датами релиза, а также трейлеры перезапуска Saints Row и анонс тактической стратегии Marvel’s Midnight Suns от Firaxis.
Дебютный трейлер Marvel’s Midnight Suns
Тактическая RPG по вселенной Marvel от студии Firaxis, подарившей миру XCOM 2 и Sid Meier’s Civilization 6. В центре сюжета окажется новая супергероиня — Охотница. Геймплей разработчики покажут 1 сентября, а релиз состоится в марте 2022 года.
Кинематографический трейлер первого сезона и дата выхода Halo Infinite
Разработчики из студии 343 Industries подтвердили дату выхода Halo Infinite, которая утекла за считанные часы до презентации — релиз состоится 8 декабря. Также на шоу показали кинематографический трейлер первого сезона мультиплеера и анонсировали лимитированную версию консоли Xbox Series X с контроллером Elite Series 2 в стилистике франшизы. Консоль со стилизованной металлической обшивкой, золотыми вставками и звездным узором оценили в $549,99, а контроллер — в $199,99. В США продажи начнутся с 15 ноября.
Дата выхода Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West отложили до 18 февраля 2022 года, а Horizon Zero Dawn теперь поддерживает 60 FPS на PS5
Геймплей LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Релиз игры на основе всех девяти основных фильмов франшизы запланирован на весну 2022 года.
Persona 5 встречает Super Monkey Ball: Banana Mania
Грядущая Super Monkey Ball Banana Mania все больше подражает Fortnite или Super Smash Bros., добавляя всевозможных неожиданных персонажей. Ранее добавили Кадзума Кирю из Yakuza, а теперь Sega объявила, что Моргана из Persona 5 также станет дополнительным играбельным персонажем DLC. Banana Mania выйдет 5 октября, но Моргана станет доступна не раньше 2 ноября.
Дебютный трейлер перезапуска Saints Row
Перезапуск экшен-серии с открытым миром от студии Volition перенесет в город на юго-западе США, который ранее не появлялся в играх серии. Игра выйдет 25 февраля 2022-го на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.
Дата выхода JETT: The Far Shore
Кинематографическая адвенчура от создателей Superbrothers выйдет 5 октября на PS4, PS5 и ПК. В ней игрокам предстоит перевоплотиться в межзвездную исследовательницу Мэй, которой предстоит искать новый дом для своей цивилизации.
Открытая бета New World
Разработчики многострадальной MMORPG из Amazon Games представили очередной трейлер и объявили даты проведения открытого бета-тестирования игры — оно пройдет с 9 по 12 сентября. Релиз по-прежнему запланирован на 28 сентября.
8-минутный геймплейный трейлер Death Stranding Director’s Cut
Расширенная версия знаменитого «симулятора курьера» от Kojima Productions выйдет 24 сентября на PlayStation 5.
9 минут геймплея Call of Duty Vanguard
Sledgehammer анонсировала Call of Duty: Vanguard на прошлой неделе. На стриме показали фрагмент прохождения сюжетной миссии в Сталинграде, осажденном немецкими войсками. Релиз Vanguard запланирован на 5 ноября.
Трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Разработчики аркадного экшена показали несколько кадров геймплея и подтвердили, что Эйприл О’Нил будет играбельным персонажем. Игра выйдет на Switch и ПК в следующем году.
Cult of the Lamb
Необычный стилизованный экшен-RPG с элементами менеджмента, в котором игрокам предстоит управлять одержимым ягненком, спасенного от уничтожения зловещим незнакомцем. Теперь ему нужно выплатить свой долг, создав сообщество последователей. Релиз на ПК и консолях состоится в 2022 году.
Геймплейный трейлер DokeV
MMO в открытом мире от создателей Black Desert, где игрокам нужно ловить и приручать монстров.
Дата выхода SIFU
Боевик от третьего лица от создателей Absolver выйдет 22 февраля 2022 года на PlayStation и ПК (через Epic Games Store).