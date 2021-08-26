Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





26 августа прошло третье по счету ежегодное шоу Opening Night Live в рамках выставки Gamescom с бессменным ведущим Джеффом Кили (организатор The Game Awards). На мероприятии показали больше 30 игр — в основном это были уже анонсированные ранее тайтлы с трейлерами, геймплейными презентациями и датами релиза. Мы собрали самое главное с двухчасовой презентации — в том числе геймплейные ролики Death Stranding Director’s Cut и Call of Duty Vanguard с датами релиза, а также трейлеры перезапуска Saints Row и анонс тактической стратегии Marvel’s Midnight Suns от Firaxis.

Дебютный трейлер Marvel’s Midnight Suns

Тактическая RPG по вселенной Marvel от студии Firaxis, подарившей миру XCOM 2 и Sid Meier’s Civilization 6. В центре сюжета окажется новая супергероиня — Охотница. Геймплей разработчики покажут 1 сентября, а релиз состоится в марте 2022 года.

Кинематографический трейлер первого сезона и дата выхода Halo Infinite

Разработчики из студии 343 Industries подтвердили дату выхода Halo Infinite, которая утекла за считанные часы до презентации — релиз состоится 8 декабря. Также на шоу показали кинематографический трейлер первого сезона мультиплеера и анонсировали лимитированную версию консоли Xbox Series X с контроллером Elite Series 2 в стилистике франшизы. Консоль со стилизованной металлической обшивкой, золотыми вставками и звездным узором оценили в $549,99, а контроллер — в $199,99. В США продажи начнутся с 15 ноября.

Дата выхода Horizon Forbidden West

Геймплей LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Релиз игры на основе всех девяти основных фильмов франшизы запланирован на весну 2022 года.

Persona 5 встречает Super Monkey Ball: Banana Mania

Грядущая Super Monkey Ball Banana Mania все больше подражает Fortnite или Super Smash Bros., добавляя всевозможных неожиданных персонажей. Ранее добавили Кадзума Кирю из Yakuza, а теперь Sega объявила, что Моргана из Persona 5 также станет дополнительным играбельным персонажем DLC. Banana Mania выйдет 5 октября, но Моргана станет доступна не раньше 2 ноября.

Дебютный трейлер перезапуска Saints Row

Перезапуск экшен-серии с открытым миром от студии Volition перенесет в город на юго-западе США, который ранее не появлялся в играх серии. Игра выйдет 25 февраля 2022-го на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

Дата выхода JETT: The Far Shore

Кинематографическая адвенчура от создателей Superbrothers выйдет 5 октября на PS4, PS5 и ПК. В ней игрокам предстоит перевоплотиться в межзвездную исследовательницу Мэй, которой предстоит искать новый дом для своей цивилизации.

Открытая бета New World