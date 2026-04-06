8 апреля на ПК выходит Samson: A Tyndalston Story — первая игра шведской студии Liquid Swords, которую основал создатель Just Cause. За $24.99 предлагают нуар-экшен в духе криминальных боевиков 90-х без микротранзакций и лишнего пафоса.





Liquid Swords основал Кристофер Сандберг — человек, который в свое время создал Avalanche Studios и серию Just Cause. После продажи Avalanche он собрал команду ветеранов, участвовавших в разработке Just Cause и Mad Max, и в 2020 году открыл новую студию в шведском Накке. Финансирование предоставил NetEase Games вместе с частными инвесторами. Samson: A Tyndalston Story — их первый публичный результат за шесть лет работы.

«Samson создавали, чтобы ударить точно и оставить отпечаток. Жесткая, физическая история с системами, которые давят в ответ на каждом шагу. Это и есть Liquid Swords,» — Кристофер Сандберг, основатель и креативный директор студии.

Игра выйдет на Steam и Epic Games Store за $24.99 — примерно половина цены среднего AA-тайтла. Консольные версии для PS5 и Xbox Series X/S запланированы, но даты пока нет.





Action Points и последствия: почему Samson не похож на GTA

Игрок управляет Сэмсоном МакКреем — пожилым водителем, который возвращается в родной Тиндалстон с долгом перед опасными людьми. Долг растет каждый день. Каждый день имеет ограниченный пул Action Points — потратил все на задание, остаток дня закрыт. Мисс квоту — проценты взлетают, завтра станет тяжелее. Решение нельзя отмотать назад.

Боевая система ориентирована на ближний бой: драки, погони на автомобилях, импровизация подручными средствами. Никаких бесконечных перестрелок. 25 слотов для прокачки позволяют настроить Сэмсона под собственный стиль. Город реагирует на действия игрока — фракции, репутация и даже расписание патрулей полиции меняются в зависимости от поведения. Продолжительность кампании — около 10 часов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Релизный трейлер студия показала на Future Games Show Spring Showcase 2026. Игра создана на Unreal Engine 5 с поддержкой NVIDIA DLSS 4.5 и полной трассировкой лучей.

Источник: IGN Fan Fest