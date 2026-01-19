Новости Игры 19.01.2026 comment views icon

Секрет Epic Games Store раскрыт: игра получила 200% рост продаж в Steam после бесплатной раздачи

Секрет Epic Games Store розкритий: гра отримала 200% зростання продажів в Steam після безплатної роздачі

Один из разработчиков игр потроллил Epic Games Store, когда обнаружил странную корреляцию. Оказывается, бесплатные раздачи увеличивают продажи в Steam.

Магазин игр Epic знаменит скидками и бесплатными раздачами игр, в попытке привлечь к себе внимание пользователей. Интересна мысль, что это может работать наоборот, а лояльность клиентов Steam. Стелс-шутер Blood West раздавался бесплатно во время рождественских праздников. Связано это или нет, но ее продажи Steam вскоре значительно выросли. Глава студии New Blood Interactive Дэйв Ошри рассказал об этом в социальных сетях.

«Раньше я думал, что EGS — это маркетинговая черная дыра, но оказывается, что бесплатная игра в Epic — это отличная реклама для продаж в Steam! Blood West была бесплатной на EGS в течение праздников и продалась на 200% больше в Steam», — пишет Ошри в X.

Разработчик поделился графиком, который показывает, что пользователи Steam безумно скупали Blood West несмотря на то, что игра ничего не стоила в Epic. Как отмечают комментаторы, время совпадает не совсем точно. Игра была бесплатной в течение 24 часов, начиная с 20 декабря, но график имеет пик через несколько дней. Но Ошри считает, что примерно 200% рост продаж не был случайным. На данный момент Blood West стоит в Steam 499₴.

Значительный рост популярности EGS и бесплатные игры, кажется, совсем не мешают популярности магазина Valve, который насчитывает уже 42 млн пользователей. В ответ на вопрос о таком успехе Steam, многие пользователи отмечают его социальные функции. Steam фактически стал главным игровым форумом и местом, где разработчики игр общаются с геймерами.

Источник: Notebookcheck

