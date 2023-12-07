Epic Games выпустила LEGO-режим в Fortnite

Epic Games выпустила Lego Fortnite, первую в серии новых игр от закрытого гиганта видеоигр. Это часть усилий, направленных на выход за пределы репутации мультяшной франшизы.
Новая игра позволяет игрокам создавать собственные инструменты, оружие и укрытие, пытаясь выжить в кое-где враждебной среде. Это часть более широкой стратегии Epic по созданию большего количества виртуальных миров, где геймеры могут общаться и играть, используя при этом снаряжение и другие элементы, приобретенные в оригинальной игре Fortnite, передает Bloomberg.
Это только первый шаг, но это огромный шаг с точки зрения изменения способа взаимодействия людей с игровыми экосистемами, подобными нашей.
– президент Epic Адам Сассман.
Lego Fortnite присоединяется к жанру игр о выживании, таких как Valheim от Iron Gate Studio и Ark: Survival Evolved от Studio Wildcard. Релиз состоялся после того, как Kirkbi, семейная холдинговая компания, контролирующая Lego Group, инвестировала в Epic 1 млрд долларов.
В пятницу Epic также планирует выпустить гоночную игру Rocket Racing, а 9 декабря – Fortnite Festival, музыкальную игру, в которой игроки могут создать группу или выступать в качестве сольных исполнителей. Она дебютирует в онлайн-продвижении с участием певца The Weeknd.