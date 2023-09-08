«Эпицентр» создаст собственную сеть зарядных станций для электромобилей «Е1» ─ в первые 10 хабов инвестируют 23 млн грн

Сеть торговых центров «Эпицентр» сообщила о намерении создать собственную сеть хабов зарядных станций для электрокаров под брендом «Е1». На первом этапе планируется создать 10 таких хабов, а в их обустройство инвестируют около 23 млн грн.

В одном хабе «Е1» одновременно можно будет заряжать до 10 электромобилей. Компания планирует оборудовать хабы станциями быстрой зарядки мощностью 120 кВт, которые имеют три коннектора для быстрой зарядки: CCS2, GB/T, CHAdeMO. Также будет доступна розетка для медленной зарядки АС на 22 кВт. Дополнительно будут устанавливаться станции медленной зарядки АС общей мощности 36 кВт.

Стоимость создания одного хаба зависит от оборудования и объемов работ, которые необходимо выполнить для его обустройства. Обычно один хаб оценивается в сумму от 1,3 млн грн до 3,6 млн грн. По предварительным расчетам, средний срок окупаемости первых 10 хабов будет составлять около шести с половиной лет.

Хабы для подзарядки электромобилей планируется устанавливать по всей торговой сети, а также в других предприятиях группы компаний, таких как IQ офис, логистические центры. В ближайшие месяцы планируется открыть 10 новых хабов на территории паркингов ТЦ «Эпицентр» в Житомире, Одессе, Умани, Тернополе, Полтаве и Черновцах. В будущем компания планирует не ограничиваться только собственной сетью «Эпицентр» – зарядные станции могут устанавливать в других локациях. Однако решение о дальнейшем объеме инвестиций в проект зарядных хабов «Е1» руководство будет принимать позже.

Источник: forbes