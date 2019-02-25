«Эра терабайтных карт памяти началась». Micron и SanDisk представили карты microSD емкостью 1 ТБ

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В рамках проведения выставки Mobile World Congress 2019 были представлены первые карты памяти формата microSD, обладающие ёмкостью 1 ТБ. Такие устройства предлагаются в рамках брендов Micron и SanDisk.

Карта памяти Micron ёмкостью 1 ТБ обеспечивает максимальную скорость чтения до 100 МБ/с и максимальную скорость записи до 95 МБ/с. Новинка поступит на рынок во втором квартале текущего года. Её ориентировочная цена пока не уточняется.

Карта памяти от SanDisk является более производительным решением в операциях чтения, но немного проигрывает в скорости записи. Она обеспечивает максимальную скорость чтения данных до 160 МБ/с и максимальную скорость записи – до 90 МБ/с. В данном случае старт продаж запланирован на апрель. Цена модели ёмкостью 1 ТБ заявлена на уровне $449,99. Также на рынок поступит версия ёмкостью 512 ГБ, её рекомендованная розничная цена составит $199,99.

Источник: The Verge