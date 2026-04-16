ИИ съел вашу RAM: Microsoft резко подняла цены на линейку Surface

Кризис RAM ударил снова — на этот раз в самое сердце экосистемы Windows 11. Microsoft незаметно подняла цены практически на все свои флагманские ПК серии Surface на $100-500. Поэтому, в ближайшее время мы вряд ли увидим новый Surface дешевле MacBook Neo.





Насколько дороже?

Портал Windows Central первым заметил повышение цен во всей линейке Surface еще с понедельника. Среди них — Surface Pro 12-дюймовый, выпущенный в 2025 году за $800 (без клавиатурного крепление, без которого им неудобно пользоваться как ноутбуком) — теперь он стоит $1 050. Surface Pro 13-дюймовый 2024 года — гибридный планшет-ноутбук 2-в-1 на чипе Snapdragon X Plus предыдущего поколения — теперь начинается от $1 500. Первоначально он стоил $1 000, также без дополнительной клавиатуры со Slim Pen за $280.

Microsoft сообщила Windows Central, что повышение цен связано с «недавним ростом стоимости памяти и компонентов». Это неизбежно приведет к падению продаж в трудное время для аппаратного бизнеса компании. Игровой бренд Xbox и так чувствовал себя плохо после очередных повышений цен.

Январский отчет о прибыли показал, что Xbox стал одной из главных причин падения подразделения персональных компьютеры Microsoft — вместе с Xbox, Surface и Windows — на 3% год к году. Ситуация может еще ухудшиться теперь, когда все Surface становятся все менее доступными.





«Просто RAM на рынке нет — фактически вообще. Это не вымогательство со стороны вашего местного ритейлера» — говорит «Том», основатель медиа Moore’s Law Is Dead, отслеживающего индустрию компьютеров.

Все повышенные цены можно найти в Microsoft Store. Базовый Surface Laptop 13-дюймовый теперь будет стоить $1 200 — с чипом Snapdragon X Plus, 16 ГБ RAM и SSD на 256 ГБ. Это на $300 больше, чем год назад. Surface Laptop 13,8-дюймовый (Snapdragon X Plus, 16 ГБ RAM, SSD 512 ГБ) и Surface Laptop 15-дюймовый (Snapdragon X Elite, 16 ГБ RAM, SSD 256 ГБ) также подорожали — до $1 500 и $1 600 соответственно.

Что с новым поколением Surface?

Характеристики этих машин уже устарели на фоне новейших платформ Intel Panther Lake и Qualcomm Snapdragon X2. Surface Laptop 15-дюймовый со Snapdragon X Elite, 16 ГБ RAM и 1 ТБ хранилища обойдется в $1 750 — сейчас со скидкой. При этом Asus Zenbook A16 на Snapdragon X2 Elite Extreme на Snapdragon X2 Elite со значительно лучшей производительностью, 48 ГБ RAM и 1 ТБ хранилища можно найти за $1 700. По состоянию на вторник, 14 апреля, Microsoft, похоже, прекратила предлагать конфигурации с более чем 16 ГБ RAM.

По слухам от Зака Баудена из Windows Central, Microsoft может готовиться к выпуску новых Surface этой весной. Новая ценовая схема, вероятно, задать ориентиры для всех новых ноутбуков и гибридных планшетов на базе Intel и Qualcomm.

«Мы уже видели, как цены на DRAM взлетели из-за дефицита, и как можно дольше удерживаем их для наших клиентов. Тем, кто думает о новом ПК или апгрейде, стоит делать это сейчас» — заключает Воллес Сантос, CEO системного интегратора MAINGEAR.

Дефицит памяти — вызванный взрывным спросом на высокопроизводительную RAM для дата-центров ИИ — привел к повышению цен по всему рынку ноутбуков и не только. Он нарушил устоявшийся баланс между PC и Mac: Microsoft не может предложить ни одного устройства, которое могло бы конкурировать с MacBook Neo в ценовом диапазоне $600.

Хочется верить, что Apple заставит индустрию переосмыслить подход к бюджетным компьютерам, — но стоимость памяти пока уничтожает все такие надежды.

Micron убила потребительский бренд — и это только начало

Samsung, SK Hynix и Micron переориентировали производственные линии на высокомаржинальную память HBM для дата-центров ИИ, и это не циклический дефицит, а стратегическое постоянное перераспределение мощностей в пользу ИИ-компаний. В конце 2025 года Micron закрыла свой потребительский бренд Crucial — после 29 лет работы на рынке — полностью переключившись на поставки для ИИ-сектора.

Аналитики не ожидают никакого существенного облегчения раньше конца 2027 года — то есть нынешняя ценовая реальность для покупателей Surface и других Windows-ПК может затянуться еще на несколько лет.

Источник: Gizmodo