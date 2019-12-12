Ericsson опубликовал 10 потребительских трендов 2030 года, которые предрекают появление «Интернета чувств»
Подразделение Ericsson ConsumerLab опубликовало очередной, девятый по счету, выпуск ежегодного исследования, посвященного 10 основным потребительским трендам. На этот раз основной темой стал «интернет чувств» – это экономика услуг, предоставляемых с применением цифровых датчиков и вовлекающих все органы чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Интернет чувств сформируют услуги, созданные на базе передовых технологий, в числе которых искусственный интеллект (AI), виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), 5G и автоматизация.
Отчет составлен на основе комплексного подхода к исследованию мнений и оценок 46 млн людей, которые первыми начинают пользоваться новыми технологиями. Участники исследования рассчитывают на то, что интернет чувств получит повсеместное распространение к 2030 году. Согласно исследованию, к этому времени все более серьезную конкуренцию электронным устройствам будут составлять услуги с использованием сенсоров, которые станут почти неотделимыми элементами физической реальности.
Больше всего развитию интернета чувств будут способствовать новые развлекательные услуги с эффектом дополненной реальности и шопинг в интернете, а также угроза глобального потепления и как следствие – стремление людей минимизировать влияние своей деятельности на экологию.
Итак, вот как выглядят 10 потребительских трендов 2030 года «Интернет чувств»:
- Навигация силой мысли — нужный маршрут можно будет увидеть в VR-очках, просто подумав о месте назначения. В это верят в среднем 59% пользователей.
- Идеальная имитация голоса — 67% пользователей считают, что смогут с помощью микрофона имитировать чужой голос настолько достоверно, что введут в заблуждение даже членов семьи.
- Любой вкус на ваш вкус — появятся цифровые устройства для рта, улучшающие вкус еды – любое блюдо будет напоминать ваше любимое. На это надеются в среднем 45% опрошенных.
- Цифровые ароматы — примерно 6 из 10 пользователей рассчитывают на цифровую возможность бывать за городом и вдыхать характерные запахи загородной жизни, не выходя из квартиры.
- Ощущения без границ — более 60% респондентов ждут появления смартфонов, экраны которых принимают форму цифровых иконок и передают ощущения от нажатия кнопок.
- Слияние миров — согласно оценке 7 из 10 опрошенных, мир игр на базе технологий VR будет не отличим от физической реальности к 2030 году.
- Только правда и ничего кроме — фейковые новости могут закончиться – половина опрошенных считает, что к 2030 году новостные агентства будут тщательно проверять факты.
- Потребление без опаски за личные данные — половина респондентов считает, что они потеряли контроль над своими персональными данными – люди надеются на решение проблемы, которое позволит без опасений пользоваться услугами на основе личной информации.
- Интернет на пользу экологии — благодаря возможностями интернета чувств общество будет более ответственно относиться к экологии – так считают 6 из 10 опрошенных в целом.
- Шопинг с чувствами — 45% пользователей полагают, что торговые площадки предложат возможность использовать все пять органов чувств в процессе шопинга в интернете.
В отчет вошли данные, полученные Ericsson ConsumerLab в основном во время онлайн-опросов, проводившихся в октябре 2019 года среди продвинутых пользователей интернета из 15 мегаполисов мира: Бангкок, Дели, Джакарта, Йоханнесбург, Лондон, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Шанхай, Сингапур, Стокгольм, Сидней и Токио.
Источник: Ericsson ConsumerLab