Ericsson опубликовал 10 потребительских трендов 2030 года, которые предрекают появление «Интернета чувств»

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Подразделение Ericsson ConsumerLab опубликовало очередной, девятый по счету, выпуск ежегодного исследования, посвященного 10 основным потребительским трендам. На этот раз основной темой стал «интернет чувств» – это экономика услуг, предоставляемых с применением цифровых датчиков и вовлекающих все органы чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Интернет чувств сформируют услуги, созданные на базе передовых технологий, в числе которых искусственный интеллект (AI), виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), 5G и автоматизация.

Отчет составлен на основе комплексного подхода к исследованию мнений и оценок 46 млн людей, которые первыми начинают пользоваться новыми технологиями. Участники исследования рассчитывают на то, что интернет чувств получит повсеместное распространение к 2030 году. Согласно исследованию, к этому времени все более серьезную конкуренцию электронным устройствам будут составлять услуги с использованием сенсоров, которые станут почти неотделимыми элементами физической реальности.

Больше всего развитию интернета чувств будут способствовать новые развлекательные услуги с эффектом дополненной реальности и шопинг в интернете, а также угроза глобального потепления и как следствие – стремление людей минимизировать влияние своей деятельности на экологию.

Итак, вот как выглядят 10 потребительских трендов 2030 года «Интернет чувств»:

Навигация силой мысли — нужный маршрут можно будет увидеть в VR-очках, просто подумав о месте назначения. В это верят в среднем 59% пользователей. Идеальная имитация голоса — 67% пользователей считают, что смогут с помощью микрофона имитировать чужой голос настолько достоверно, что введут в заблуждение даже членов семьи. Любой вкус на ваш вкус — появятся цифровые устройства для рта, улучшающие вкус еды – любое блюдо будет напоминать ваше любимое. На это надеются в среднем 45% опрошенных. Цифровые ароматы — примерно 6 из 10 пользователей рассчитывают на цифровую возможность бывать за городом и вдыхать характерные запахи загородной жизни, не выходя из квартиры. Ощущения без границ — более 60% респондентов ждут появления смартфонов, экраны которых принимают форму цифровых иконок и передают ощущения от нажатия кнопок. Слияние миров — согласно оценке 7 из 10 опрошенных, мир игр на базе технологий VR будет не отличим от физической реальности к 2030 году. Только правда и ничего кроме — фейковые новости могут закончиться – половина опрошенных считает, что к 2030 году новостные агентства будут тщательно проверять факты. Потребление без опаски за личные данные — половина респондентов считает, что они потеряли контроль над своими персональными данными – люди надеются на решение проблемы, которое позволит без опасений пользоваться услугами на основе личной информации. Интернет на пользу экологии — благодаря возможностями интернета чувств общество будет более ответственно относиться к экологии – так считают 6 из 10 опрошенных в целом. Шопинг с чувствами — 45% пользователей полагают, что торговые площадки предложат возможность использовать все пять органов чувств в процессе шопинга в интернете.

В отчет вошли данные, полученные Ericsson ConsumerLab в основном во время онлайн-опросов, проводившихся в октябре 2019 года среди продвинутых пользователей интернета из 15 мегаполисов мира: Бангкок, Дели, Джакарта, Йоханнесбург, Лондон, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Шанхай, Сингапур, Стокгольм, Сидней и Токио.

Источник: Ericsson ConsumerLab