ЕС следует модернизировать инфраструктуру подводных интернет-кабелей, чтобы соответствовали стандартам безопасности — Европейская комиссия

Согласно предложению Европейской комиссии, Европа должна принять меры для строительства или модернизации своей подводной кабельной инфраструктуры. В случае необходимости, к этому проекту следует привлечь государственную помощь.

Эти рекомендации стали следствием беспокойства относительно уязвимости, которая проявилась из-за повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море в прошлом году. Газопровод, соединяющий Эстонию с Финляндией, и несколько телекоммуникационных кабелей были повреждены, когда судно тянуло якорь по морскому дну.

Подводные кабельные инфраструктуры, которые образуют главную магистраль интернета, передавая более 97% мирового трафика данных, стали горячей темой обсуждения на фоне обострения геополитических конфликтов. Эти беспокойства побудили исполнительную власть ЕС разработать дорожную карту, включая меры по защите и безопасности подводных кабелей блока.

CPEI (Cable Projects of European Interest) относятся к проектам, которые совместно финансируются частным сектором и правительствами на более легких условиях. В документе говорится, что финансирование может поступать от программ ЕС, Европейского инвестиционного банка, Национальных банков содействия, других государственных финансовых учреждений и учреждений развития, финансовых учреждений частного сектора и инвесторов частного сектора, а также фондов акций.

В документе предложена группа экспертов, которые помогут Комиссии составить список стратегических CPEI, способствовать обмену информацией между странами ЕС и оценить риски, уязвимые места и зависимости инфраструктуры подводных кабелей, а также предложить меры смягчения.

«Эта Рекомендация предлагает государствам-членам принять меры для обеспечения того, чтобы операторы подводной кабельной инфраструктуры соответствовали самым высоким стандартам безопасности (включая стандарты уровня обороны, где это уместно)», — говорится в документе.

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Источник: reuters

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