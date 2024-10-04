«Это долбаная антиутопия»: актриса «Белоснежки» Рэйчел Зеглер боится, что искусственный интеллект заменит ее в кино

Похоже, страх перед искусственным интеллектом охватил всех — от программистов до актеров.
Рэйчел Зеглер, звезда фильмов «Вестсайдская история» и будущей адаптации «Белоснежки» от Disney, рассказала о своих опасениях в интервью Variety.
По словам Зеглер, она боится, что ее заменит ИИ-версия, созданная на основе 3D-сканов ее тела, сделанных в 18-летнем возрасте.
«Что помешает им использовать это изображение до конца моей жизни?» — спрашивает Рейчел.
Во время забастовки SAG-AFTRA в 2023В 2023 году забастовка SAG-AFTRA, профсоюза актеров кино и телевидения США, длилась 118 дней. Основные требования включали повышение зарплат, бонусы за стриминговые проекты и защиту от ИИ. Забастовка завершилась 9 ноября заключением временного соглашения. году Рэйчел поддерживала требования о защите от «опасностей» искусственного интеллекта в киноиндустрии.
Зеглер рассказала, что для CGI-трюков в фильмах с ее участием было сделано 465 фотографий каждого уголка ее тела. «Это была долбаная антиутопия», — добавила она, не уточнив, для каких именно лент делались эти снимки. Актриса также снималась в экшнах «Шазам! Ярость богов» и «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях».
Опасения относительно ИИ высказывают и другие актеры. Например, звезда сериала «Санни» Рашида Джонс летом отметила: «Я немного боюсь искусственного интеллекта. Не то чтобы я боюсь, что меня заменят, но это вполне возможно».
А вот Том Хэнкс считает, что ИИ может, наоборот, продолжить карьеру актеров после их смерти.
«Если я захочу, то смогу предложить серию из семи фильмов, в которых буду играть 32-летнего себя хоть до судного дня», — сказал он в подкасте The Adam Buxton.
По его словам, сейчас любой может воссоздать себя в любом возрасте с помощью ИИ или технологии deepfake.
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Источник: Indiewire
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