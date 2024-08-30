«Я болею за ядовитое яблоко»: трейлер «Белоснежки» от Disney собрал миллион дизлайков на YouTube

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Трейлер новой киноадаптации от Disney вызвал бурную реакцию интернет-сообщества.

В последние годы Disney активно занимается созданием игровых версий своих анимационных хитов. Однако производство «Белоснежки» сопровождалось многочисленными трудностями. Негативная реакция на трейлер лишь усилила дискуссии вокруг ленты.

Критика фильма началась задолго до выхода трейлера. Главная причина — противоречивые высказывания Рэйчел Зеглер, исполнительницы главной роли. Ее комментарии расценили как неуважение к оригинальному произведению. Также зрители выразили недовольство кастингом актеров на роли семи гномов — студия пригласила исполнителей без ахондроплазии (генетическое заболевание, основным признаком которого является карликовость). Это решение противоречит заявлениям Disney о стремлении к разнообразию, из-за чего студию обвинили в лицемерии в отношении инклюзивности.

Самые популярные комментарии отмечаются едким сарказмом и критикой подхода Disney к адаптации классической сказки:

«»Шрек» относится к Белоснежке с большим уважением, чем Disney».

«Ничего страшного, Disney. Вы можете просто отменить фильм. Мы не будем сердиться, если вы признаете поражение».

«Вот почему YouTube не показывает количество дизлайков».

«Белоснежка: «Не теряйте времени, Принц. Мне не нужен мужчина, чтобы спасти меня».

Принц: «Вообще-то, я просто хотел спросить, дома ли ваша мачеха»».

Принц: «Вообще-то, я просто хотел спросить, дома ли ваша мачеха»». «Они наконец-то сделали это. Они создали фильм, который никто не будет пиратить».

«Какой смысл делать игровую версию анимационного фильма, если вы все равно анимируете половину персонажей?»

«Я болею за ядовитое яблоко».

Режиссером фильма выступил Марк Уэбб. Сценарий написали Грета Гервиг и Эрин Крессида Уилсон. Главные роли исполнили Рэйчел Зеглер (Белоснежка) и Галь Гадот (Злая Королева). В фильме также снялись Эндрю Бернап, Ансу Кабиа и другие.

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Премьера «Белоснежки» запланирована на 20 марта 2025 года.

Источник: Screengeek

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