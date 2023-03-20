«Шазам! Ярость богов» стал одним из худших стартов DC — за премьерный уикенд лента собрала скромные $65,5 млн из международной кассы

«Шазам! Ярость богов» за премьерные выходные собрал $30,5 млн в 4071 кинотеатре США — против ожидаемых $35-40 млн. Это провальный старт, учитывая, что производство фильма Warner Bros. и DC Comics обошлось в $110 млн. В международном прокате второй «Шазам» получил $35 млн в 77 странах — общие сборы по миру составляют $65,5 млн.

Для сравнения — первый фильм 2019 года с чудаковатым героем в исполнении Закари Ливая дебютировал с $53,5 млн, собрав в прокате $140 млн в США и $366 млн по всему миру. «Шазам! Ярость богов» — это также один из худших стартов в кинематографической вселенной DC, если не считать релизы эпохи пандемии (такие, как «Чудо-женщина 1984» ($16,7 млн) и «Отряд самоубийц» ($26 млн), вышедших одновременно на HBO Max).

«Это мягкий старт. Не знаю, как иначе это назвать. Фильмы, снятые по комиксам, демонстрируют, что без «сюжетного крючка» трудно оставаться на уровне», — говорит Шон Роббинс, главный аналитик BoxOffice Pro.

Рецензии и «сарафанное радио» вряд ли помогут фильму в ближайшие недели — «Шазам! Ярость богов» от CinemaScore получил оценку «B+» (по сравнению с «A» для первого фильма), а на Rotten Tomatoes имеет 53% рейтинга.

В центре новой ленты Дэвида Ф. Сандберга — подросток Билли Бэтсон, получивший сверхъестественные силы и разделивший их со своими братьями и сестрами. Супергерои объединяются, чтобы противостоять дочерям Атласа и спасти мир. В фильме сыграли Закари Ливай, Адам Броуди, Эшер Энжел, Рэйчел Зеглер, Люси Лью и Хелен Миррен.

«Ярость богов» в некоторой степени стала жертвой большой перезагрузки в DC. Это первый фильм, который вышел на экраны после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили DC Studios и начали развивать киновселенную DC в новом направлении.

В какой-то момент фильмы по комиксам были почти неприкосновенными в кассе, но «Шазам! Ярость богов», а также «Человек-муравей и Оса: Квантомания» продемонстрировали, что проблемы есть — по крайней мере, там, где дело доходит до приключений более низкого уровня. Третий «Человек-муравей» дебютировал со $106 млн в феврале, однако следующие недели стали неудачными для ленты, которая, вероятно, получит самые низкие кассовые сборы в трилогии. Предыдущая супергеройская лента DC «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном также разочаровала показом в кинотеатрах, собрав $392 миллиона во всем мире при бюджете в более $200 млн.

По прогнозам «Стражи Галактики 3» и «Человек-паук: Вокруг вселенной» будут доминировать в кассовых сборах летом — однако предварительные результаты указывают на то, что студии больше не смогут выпустить в кинотеатрах какую-либо супербюджетную адаптацию комиксов с ожиданием, что она с легкостью минимум $500 млн по всему миру.

Что касается остальных фильмов, которые транслировали кинотеатры США в эти выходные, то слэшер «Крик VI» находится на втором (после «Шазам 2») месте с $17,5 млн в 3676 кинотеатрах (дебютировала лента с $41 млн). На третьем – «Крид III» с $15,3 миллионами на 3477 площадках; после трех недель проката спортивная драма Майкла Б. Джордана собрала $127,7 млн., то есть третий фильм «Крид» уже превзошел предшественников — первый собрал $109 млн, а второй — $115 млн.

Научно-фантастический триллер Sony «65» занял четвертое место с $5,8 млн в 3405 кинотеатрах, что на 54% меньше его дебюта. Фильм с Адамом Драйвером в главной роли пока собрал $22,4 млн — при бюджете в $45 млн.

Пятое место у фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» с $4,1 млн в 2650 кинотеатрах за пятые выходные проката. На сегодня фильм заработал $205 млн в Северной Америке, что больше, чем у оригинального фильма ($180 млн) и меньше, чем у сиквела 2018 года ($216 млн). Но с $462 млн во всем мире продажи билетов на третьего «Человека-муравья» значительно уступают первому ($519 млн) и второму ($622 млн) фильмам.

Источник: Variety