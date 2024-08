«Чужой: Ромул» — цифровое возрождение умершего актера вызвало споры

Пользователи соцсетей называют это «цифровой некромантией».

Осторожно! Далее спойлеры.

В новом фильме франшизы «Чужой» зрители увидели неожиданного персонажа. Примерно через треть ленты «Чужой: Ромул» появляется синтетик (андроид) с внешностью покойного актера Иена Холма. Это решение вызвало оживленные дискуссии в социальных сетях, так как пользователи сомневаются в этичности такого шага.

I won’t be seeing the movie because of this. This is theft of someones face for a shitty audience moment. Ian Holm is dead, he cannot consent to this. People in the replies to op are complaining about spoilers? Cry about it. Vote with your wallet if you think it’s okay to do this https://t.co/PVA0gOC8TO pic.twitter.com/RGHnNKXOHi

— KatieΩ🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇵🇸 (@Takoberu2002) August 16, 2024