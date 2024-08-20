Новости Кино 20.08.2024 в 15:18 comment views icon

«Чужой: Ромул» — цифровое возрождение умершего актера вызвало споры

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Ігор Панченко

Автор новостей

«Чужой: Ромул» — цифровое возрождение умершего актера вызвало споры

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Пользователи соцсетей называют это «цифровой некромантией».

Осторожно! Далее спойлеры.

В новом фильме франшизы «Чужой» зрители увидели неожиданного персонажа. Примерно через треть ленты «Чужой: Ромул» появляется синтетик (андроид) с внешностью покойного актера Иена Холма. Это решение вызвало оживленные дискуссии в социальных сетях, так как пользователи сомневаются в этичности такого шага.

Иен Холм, известный по ролям в фильмах «Огненные колесницы», «Бразилия» и «Славное будущее», умер в 2020 году в возрасте 88 лет. В оригинальном «Чужом» 1979 года он играл Эша — тайного синтетика со скрытыми мотивами. Теперь его лицо и голос воссоздали для нового персонажа по имени Рук.

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Режиссер «Чужого: Ромула» Федерико Альварес объясняет свое решение:

«Мы не пытались сделать невозможное — воссоздать актерский талант этого человека. Это другой персонаж. Единственное, что их объединяет — внешность».

Альварес рассказывает, что сначала команда создала аниматронную модель, а позже добавила CGI-эффекты для движений рта и глаз. Выбор внешности Иена Холма обусловлен тем, что его персонаж не появлялся во франшизе после оригинального фильма.

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Иен Холм, справа, с Сигурни Уивер и Яфетом Котто в фильме«Чужой» 1979 года

Перед воплощением идеи режиссер получил согласие вдовы Холма, Софи де Стемпель, и продюсера Ридли Скотта. По словам Альвареса, семья актера одобрила этот замысел:

«Вдова Иана считает, что ему бы понравилась идея снова стать частью франшизы».

Для создания Рука использовали аниматронику с лицом Холма, которой управляли кукловоды. Британский актер Дэниел Беттс записал движения лица и озвучил персонажа. Затем с помощью ИИ его голос изменили, чтобы он звучал как голос Холма.

Альварес подчеркивает, что использование ИИ для создания Рука — это уникальный случай для этого фильма и франшизы. Он не считает, что искусственный интеллект сможет заменить актеров в ближайшем будущем.

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«Создание персонажа таким образом намного дороже, чем нанять актера. Для этого нужна большая команда и много ресурсов», — объясняет режиссер.

Напомним, «Чужой: Ромул» показал второй лучший старт в истории франшизы по кассовым сборам. Из-за этого Федерико Альварес даже задумался над тем, чтобы снять новый «Чужой против Хищника» в необычном формате.

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Источник: Los Angeles Time

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