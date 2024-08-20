«Чужой: Ромул» — цифровое возрождение умершего актера вызвало споры

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Пользователи соцсетей называют это «цифровой некромантией».

Осторожно! Далее спойлеры.

В новом фильме франшизы «Чужой» зрители увидели неожиданного персонажа. Примерно через треть ленты «Чужой: Ромул» появляется синтетик (андроид) с внешностью покойного актера Иена Холма. Это решение вызвало оживленные дискуссии в социальных сетях, так как пользователи сомневаются в этичности такого шага.

I won’t be seeing the movie because of this. This is theft of someones face for a shitty audience moment. Ian Holm is dead, he cannot consent to this. People in the replies to op are complaining about spoilers? Cry about it. Vote with your wallet if you think it’s okay to do this https://t.co/PVA0gOC8TO pic.twitter.com/RGHnNKXOHi — KatieΩ🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇵🇸 (@Takoberu2002) August 16, 2024

Иен Холм, известный по ролям в фильмах «Огненные колесницы», «Бразилия» и «Славное будущее», умер в 2020 году в возрасте 88 лет. В оригинальном «Чужом» 1979 года он играл Эша — тайного синтетика со скрытыми мотивами. Теперь его лицо и голос воссоздали для нового персонажа по имени Рук.

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Режиссер «Чужого: Ромула» Федерико Альварес объясняет свое решение:

«Мы не пытались сделать невозможное — воссоздать актерский талант этого человека. Это другой персонаж. Единственное, что их объединяет — внешность».

Альварес рассказывает, что сначала команда создала аниматронную модель, а позже добавила CGI-эффекты для движений рта и глаз. Выбор внешности Иена Холма обусловлен тем, что его персонаж не появлялся во франшизе после оригинального фильма.

Перед воплощением идеи режиссер получил согласие вдовы Холма, Софи де Стемпель, и продюсера Ридли Скотта. По словам Альвареса, семья актера одобрила этот замысел:

«Вдова Иана считает, что ему бы понравилась идея снова стать частью франшизы».

Для создания Рука использовали аниматронику с лицом Холма, которой управляли кукловоды. Британский актер Дэниел Беттс записал движения лица и озвучил персонажа. Затем с помощью ИИ его голос изменили, чтобы он звучал как голос Холма.

Альварес подчеркивает, что использование ИИ для создания Рука — это уникальный случай для этого фильма и франшизы. Он не считает, что искусственный интеллект сможет заменить актеров в ближайшем будущем.

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«Создание персонажа таким образом намного дороже, чем нанять актера. Для этого нужна большая команда и много ресурсов», — объясняет режиссер.

Напомним, «Чужой: Ромул» показал второй лучший старт в истории франшизы по кассовым сборам. Из-за этого Федерико Альварес даже задумался над тем, чтобы снять новый «Чужой против Хищника» в необычном формате.

Источник: Los Angeles Time

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