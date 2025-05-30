Эти 50 PIN-кодов используют чаще всего — их лучше избегать

Самые распространенные PIN-коды найдены в базе из 29 млн записей. Если нашли свой — лучше замените, мошенники тоже о них знают.

Согласно недавнему анализу каждый десятый человек использует один и тот же четырехзначный PIN-код для защиты своих смартфонов и других персональных цифровых устройств. Журналисты ABC News исследовали 29 млн PIN-кодов в базе данных Have I Been Pwned, и обнаружили тревожные тенденции.

Самые частые PIN-коды — удивительно предсказуемые, настоящий подарок для злоумышленников. Популярность пароля комбинации цифр 1234 беспрецедентна: похоже, людей действительно не интересует собственная безопасность. далее, каждый десятый использует простейшие PIN-коды из одной-двух цифр: 0000, 1111, 1212, 4444 и т.д.

Годы рождения являются еще одним распространенным источником слабых PIN-кодов. Такие годы, как 1986 и 2004 есть в первой двадцатке. Также часто люди выбирают очевидные последовательности в обратном порядке, такие как 4321. Даже комбинации, которые могут показаться хитрыми, как 1342, на самом деле являются легко угадываемыми шаблонами, которые ни один преступник не пропустит. Вот, кстати, все 50 PIN-кодов (которые автор новости не поленился скопипастить поштучно, с чувством удовлетворения от того, что не нашел среди них своих):

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020 7777 5555 1989 9999 6969 2004 1010 4321 6666 1984 1987 1985 8888 2000 1980 1988 1982 2580 1313 1990 1991 1983 1978 1979 1995 1994 1977 1981 3333 1992 1975 2005 1993 1976 1996 2002 1973 2468 1998 1974

Четырехзначный PIN-код предлагает аж 10 000 возможных комбинаций, люди склонны к самым простым, которые фактически сводят безопасность на нет. Эта предсказуемость приводит к огромному шансу взлома 1 к 8.