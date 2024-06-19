Евросоюз хочет сканировать все сообщения в интернете, даже зашифрованные — закон рассмотрят 20 июня

Евросоюз приближается к принятию новых правил, которые предусматривают массовое сканирование цифровых сообщений, в том числе зашифрованных. В четверг правительства ЕС примут общую позицию по предложенному проекту закона, направленного на выявление контента с сексуальным насилием над детьми. Голосование определит, будет ли предложение иметь достаточную поддержку для продвижения вперед в законотворческом процессе ЕС.

Закон введет систему «модерации загрузок», которая сканирует все ваши цифровые сообщения, включая изображения, видео и ссылки, которыми вы делитесь. Онлайн-сервисы будут спрашивать, позволяет ли пользователь сканирование сообщений. Если нет, он не сможете делиться изображениями или ссылками.

Закон довольно странно относится к шифрованию. С одной стороны, в нем подчеркивается, что сквозное шифрование является необходимым средством защиты фундаментальных прав, но затем говорится о том, что службы обмена зашифрованными сообщениями могут непреднамеренно стать безопасными зонами для распространения запрещенного контента.

Предлагаемое решение заключается в том, чтобы сделать сообщения открытыми для сканирования, но без ущерба для конфиденциальности. Это предполагает, что новая система модерации может достичь этого путем сканирования содержимого сообщений перед тем, как мессенджеры или другие программы зашифруют их.

Президент Signal Мередит Виттакер говорит, что программа прекратит работу в Евросоюзе, если предложение станет законом, поскольку предложение «фундаментально подрывает шифрование», независимо от того, сканируется сообщение перед шифрованием или после.

«Мы можем назвать это бэкдором, парадным входом или модерацией загрузок. Но как бы мы это ни называли, каждый из этих подходов создает уязвимость, которой могут воспользоваться хакеры и враждебные государства, устраняя защиту незыблемой математики и заменяя ее критической уязвимостью».

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Несколько организаций, в частности Electronic Frontier Foundation, Center for Democracy & Technology и Mozilla подписали совместное заявление, в котором призывают ЕС нововведения. Сторонники конфиденциальности не единственные, кто бьет тревогу по этому предложению. Десятки парламентариев написали в Совет ЕС с предостережениями относительно предложения.

Если предложение получит одобрение, начнутся переговоры между парламентом, Советом и Комиссией ЕС для формирования окончательного текста закона. Но даже имея поддержку со стороны правительств Евросоюзсторонники контроля над чатами все равно будут иметь проблемы с его продвижением. В прошлом году опрос, проведенный группой European Digital Rights (EDRi), показал, что 66% молодых людей в ЕС не согласны с политикой, которая позволяет интернет-провайдерам сканировать их сообщения.

Источник: The Verge

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