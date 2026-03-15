Instagram больше не конфиденциальный: Meta тихо убрала функцию защиты сообщений

Meta отключает одну из самых защищенных функций обмена сообщениями в Instagram. Конечное шифрование (E2EE) в прямых сообщениях (DM) исчезнет с популярной платформы для обмена фото и видео после 8 мая 2026 года, то есть менее чем через два месяца.





Еще совсем недавно компании, принадлежащие Meta, такие как WhatsApp и Instagram, хвастались добавлением E2EE в свои чаты, но теперь одна из них движется совершенно в противоположном направлении. Как и следовало ожидать, чтобы избежать большого онлайн-шума по этому поводу, Instagram не объявлял об этом в пресс-релизе или блоге. Зато компания малозаметно обновила свой раздел справки, где указано, что E2EE больше не будет поддерживаться с 9 мая.

Напоминаем: E2EE — это функция, которая шифрует сообщения так, что их видят только отправитель и получатель. Ни одна платформа, ни один рекламодатель и ни одно правительственное агентство не могут заглянуть внутрь; только два человека, которые переписываются между собой. Функция считается самой защищенной формой цифрового общения, доступной широкой публике. Однако есть нюанс. Критики давно утверждают, что E2EE создает цифровую «слепую зону», которая недоступна ни техническим компаниям, ни полиции, даже когда они расследуют преступления.

«Очень мало людей выбирали эту функцию изначально, поэтому платформа решила ее удалить. Кроме того, любой, кто хочет зашифрованные чаты, может перейти на WhatsApp», — заявил представитель Meta.

Действительно, Meta никогда не делала E2EE стандартом по умолчанию в Instagram. Она была доступна как опциональная функция. Чтобы ее активировать, пользователям нужно было нажать на имя получателя в верхней части, выбрать «Конфиденциальность и безопасность» и нажать «Использовать конечное шифрование». Очевидно, что немногие пользователи захотели бы проходить трехэтапный процесс для активации этой функции.





Дебаты об этом, в частности, активно ведутся в судебном деле о безопасности детей в Нью-Мексико, где внутренние документы Meta показали, что руководители обсуждали компромисс между конфиденциальностью (шифрованием) и безопасностью. Даже Марк Цукерберг признавал, что вопрос безопасности был одной из основных причин, почему шифрование так долго внедрялось в Messenger.

«Если у вас есть чаты, на которые влияет это изменение, вы увидите инструкции, как загрузить любые медиа или сообщения, которые вы хотите сохранить», — отметила Meta на странице справки.

В то время как Instagram удаляет уже имеющуюся функцию, TikTok вообще отказался добавлять E2EE, прямо указывая на риск для команд безопасности и правоохранительных органов, которые не смогли бы получить доступ к сообщениям. В свое время, WhatsApp столкнулся с негативной реакцией в 2021 году, когда решил делиться разговорами пользователей с бизнес-аккаунтами для рекламодателей, но то, что сейчас происходит с TikTok, — редкий случай. Критики на самом деле оценивают компанию за то, что она не вводит E2EE-чаты.

Поэтому, если раньше E2EE гарантировало: «только вы и люди, с которыми вы общаетесь, можете видеть или слушать то, что отправляется, и никто другой, даже Meta, этого сделать не может» (это формулировка Instagram), то с 9 мая Meta сможет видеть и прослушивать то, что вы отправляете или получаете в Instagram. Так же смогут правительства, которые запрашивают у компании ваши данные.

Источник: Digital Trends, GSM Arena