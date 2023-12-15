Не прошло и трех лет: Mozilla добавила 450+ новых расширений в браузер Firefox для Android

Последние три года у пользователей был ограниченный выбор после обновления приложения в 2020-м году.

Более 450 расширений снова доступны для загрузки без необходимости возиться с настройками, ориентированными на разработчиков. Их уже можно найти в магазине приложений Mozilla.

Эти расширения позволяют настраивать мобильный браузер в соответствии со своими потребностями — включение инструментов защиты конфиденциальности, блокировщиков рекламы, инструментов повышения производительности или других функций, предлагающих новый опыт, например потоковое воспроизведение музыки, или те, которые позволяют пользователям персонализировать интерфейс.

По данным StatCounter по состоянию на ноябрь 2023 года Firefox занимал всего 0,5% рынка на мобильных устройствах. Для сравнения, у Chrome — 64,23% ; Safari, браузер Samsung, Opera и другие также опережают Firefox в гонке мобильных браузеров.

В то же время у программы есть небольшая, но преданная аудитория последователей, включая тех, кто ищет альтернативные варианты от других гигантов больших технологий. Одним из ключевых преимуществ этого продукта является автоматическая блокировка трекера, что нравится пользователям, заботящимся о своей конфиденциальности. Согласно данным Google Play Store, Firefox для Android на сегодня превысил 100 миллионов загрузок.