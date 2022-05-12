Евросоюз вводит новый закон для защиты детей от сексуального насилия в интернете

Евросоюз ужесточает правила для онлайн-платформ, обязав их активно проверять и удалять материалы о насилии над детьми.

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Новое законодательство ЕС будет требовать через суды влиять на технологические гиганты, такие как Meta, Google или Apple, чтобы они внедрили системы обнаружения контента, связанного с сексуальным насилием над детьми.

Для контроля будет создан Центр по сексуальному насилию над детьми, который будет вести базу данных с цифровыми «метками» подобных материалов. Эти индикаторы будут сопоставляться с контентом соответствующих онлайн-сервисов, что похоже на систему Apple, представленной в прошлом году.

В ЕС считают, что добровольных действий со стороны IT-гигантов в настоящее время недостаточно.

«Сегодня мы не в состоянии защитить детей». Ильва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам

Еврокомиссар также считает, что внедрение нового закона сделает страны ЕС лидером в борьбе с сексуальным насилием в интернете.

Новые правила стали продолжением согласованных ЕС законов об удалении контента, разжигающего ненависть. Но активисты, защищающие частную жизнь, боятся, что законопроект позволит компаниям вмешиваться в защищенные сквозным шифрованием сообщения, что ставит под сомнение частную жизнь.

«Нет другого способа сделать то, к чему стремится предложение ЕС, кроме как заставить правительства читать и сканировать сообщения пользователей в массовом масштабе. Если это предложение станет законом, оно станет катастрофой для конфиденциальности пользователей не только в ЕС, но и во всем мире». Джо Маллин, старший аналитик по вопросам политики в группе по защите цифровых прав Electronic Frontier Foundation

Но защитники нового закона утверждают, что для искоренения насилия стоит пойти на такой шаг.

«В ЕС цифровое пространство совершенно не регулируется, что подвергает детей угрозе сексуального насилия и эксплуатации» Вибке Мюллер, соучредитель Организации The Brave Movement

Мюллер, которая сама пережила насилие в детстве, добавляет, что крупные компании уже «имеют инструменты по обнаружению и удалению подобных материалов и обязаны ставить безопасность детей превыше всего».