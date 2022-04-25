В Евросоюзе согласовали законодательный акт DSA для контроля контента

DSA, или Закон о цифровых услугах, возлагает на технологические компании контроль за контентом, появляющегося на их платформах. Согласно новым правилам, компании должны быстро удалять нелегальный контент и товары, а также объяснять пользователям работу алгоритмов и применять строгие меры к дезинформации. Иначе им грозит штраф до 6% от годового оборота.

«DSA обновит правила для всех онлайн-сервисов в ЕС. Это реализует принцип: что незаконно в оффлайне, должно быть незаконным и в онлайне». Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии

В отличие от DMA (Закон о цифровых рынках), регулирующего создание равных условий для бизнеса, новый закон касается контроля контента.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер добавила, что закон «обеспечит, чтобы платформы несли ответственность за риски, которые их услуги могут представлять для общества и граждан».

Полный текст DSA не опубликован, но Европарламент и Европейская комиссия детализировали ряд обязательств, которые он будет содержать:

Запрещена таргетированная реклама на основе религии, сексуальной ориентации или этнической принадлежности. Также объектами такой рекламы не могут быть несовершеннолетние.

Под запрет попадает пользовательский интерфейс, который может ввести в заблуждение или побудить пользователя к действию. Отказ от подписки на сервисы должен быть такой же простой, как и оформление подписки.

Онлайн-платформы должны сделать свои рекомендательные алгоритмы прозрачными. Дополнительно должна быть создана рекомендательная система, «не основанная на профилировании».

Хостинг-сервисы и онлайн-платформы должны объяснять удаление контента и дать пользователям возможность обжаловать такие удаления. Закон не определяет, какой контент является нелегальным и оставляет это на усмотрение самих стран.

Онлайн-магазины должны сохранять информацию о продавцах на платформе, чтобы отслеживать лиц, торгующих незаконными услугами или товарами.

Платформы должны бороться с дезинформацией (положение появилось из-за вторжения в Украину и российской пропаганды).

Самую тщательную проверку будут проходить компании, у которых не менее 45 млн. пользователей в ЕС. Больше всего это коснется Meta и Google, активно лоббировавших смягчение требований DSA.

Законопроект согласован государствами-членами ЕС, но текст нуждается в окончательном одобрении юристами. Правила в ЕС вступят в силу через 15 месяцев после принятия закона или с 1 января 2024 года (зависит от того, какая дата будет позже).