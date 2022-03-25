Евросоюз введет новые антимонопольные правила для технологических гигантов

Глава европейского антимонопольного законодательства и европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер представила на рассмотрение членам Евросоюза и законодателей ЕС свои предложения по Закону о цифровых рынках (DMA). Правила будут нацелены компании с рыночной капитализацией не менее $82 миллиардов, не менее 45 тыс. активных пользователей, куда автоматически попадают Google, Amazon, Apple, Meta и Microsoft. Эксперты считают, что новый закон станет эталоном во всем мире.

Но новые правила также могут стимулировать IT-сектор, заявил Николя Пети, профессор конкурентного права Института Европейского университета во Флоренции. По его словам, это может даже улучшить бизнес-модели некоторых компаний.

Маргрете Вестагер предложила проект закона на фоне разочарования по поводу медленных антимонопольных расследований, которые конкуренты критикуют как неадекватные.

Новый закон нацелен, в частности, на совместимость мессенджеров, например WhatsApp, Facebook Messenger и iMessage. В ЕС заявляют, что поставщики должны будут «взаимодействовать с меньшими платформами обмена сообщениями, если они того потребуют». Для групповых чатов это требование будет действовать в течение четырех лет.

Еврокомиссар утверждает, что это должно дать пользователям больше выбора по отправке сообщений, не думая о совместимости и платформах. Также в закон внесут требование, чтобы пользователи могли самостоятельно выбирать браузеры, поисковые системы и виртуальных помощников.

Если компании не будут соблюдать правила, их ждут очень суровые финансовые санкции.

«Комиссия может налагать штрафы в размере до 10 процентов от общего мирового оборота за предыдущий финансовый год и до 20 процентов в случае повторных нарушений. В случае систематических нарушений Комиссия может запретить им приобретать другие компании на определенное время». Маргрете Вестагер

Закон еще не принят — ЕС говорит, что формулировка будет доработана и проверена парламентом ЕС и советом. На пресс-конференции, состоявшейся 25 марта, Вестагер сказала, что ожидает, что DMA вступит в силу «где-то в октябре».