Фабрика Tesla Gigafactory 1 выпустила уже более 600 млн аккумуляторных батарей для электромобилей

Фабрика Tesla Gigafactory 1, на которой совместно с Panasonic осуществляется производство аккумуляторных элементов и батарей, быстро становится одним из наиболее важных производственных активов автопроизводителя. Фабрика уже смогла выпустить более полумиллиарда аккумуляторных элементов. А благодаря надёжным поставкам аккумуляторов Tesla может наращивать объёмы производства электромобилей.

Большинство автопроизводителей заключает крупные контракты с производителями батарей. Некоторые дополнительно участвуют в разработке аккумуляторов. Но Tesla использует уникальный подход. Она не только принимает участие в разработке батарей, но также вовлечена в канал поставок батарей, что и стало возможным благодаря сотрудничеству с Panasonic и фактическому владению фабрикой Tesla Gigafactory 1.

Обе компании потратили миллиарды долларов на этот совместный проект, и его можно считать успешным, так как этот объект стал крупнейшей в мире производственной фабрикой по выпуску батарей. Ежегодная производственная мощность Tesla Gigafactory 1 оценивается в более чем 20 ГВтч ёмкости для хранения энергии. По предварительным подсчётам, Tesla и Panasonic уже изготовили на фабрике Tesla Gigafactory 1 более 600 млн отдельных батарейных элементов, что соответствует совокупной энергетической ёмкости на уровне 11 ГВтч.

Все эти батарейные элементы используются, в основном, для изготовления электромобилей Model 3. На Tesla Gigafactory 1 также изготавливаются батарейные элементы 2170 для стационарных систем хранения энергии Tesla, но подсчитать точное количество элементов именно для этих нужд проблематично, так как компания дополнительно импортирует такие элементы.

Также сообщается, что останавливаться на достигнутом партнёры не намерены. Компания Panasonic намерена инвестировать дополнительные средства в Tesla Gigafactory 1, что позволит увеличить производственную мощность до 35 ГВтч ёмкости для хранения энергии.

Собственные производственные мощности помогают компании Tesla не только в большом объёме выпускать электромобили с большим запасом хода, то также обеспечивают и заметное экономическое преимущество перед конкурентами. Согласно последним отчётам, фабрика Tesla Gigafactory 1 позволяет экономить около 20% на закупке батарей по сравнению с ценами компании LG Chem, которая считается лидером по производству батарей для электромобилей. Для сравнения, собственные батареи Tesla обходятся компании по цене $111 за кВтч ёмкости, а цена продукции LG Chem составляет $148 за кВтч ёмкости. Но до конца прошлого года Tesla планировала снизить цену до уровня $100 за кВтч ёмкости. Также недавно президент подразделения Tesla Automotive Джеромо Гуиллен заявил, что в компании работают над улучшением дизайна аккумуляторных элементов.

Источник: electrek