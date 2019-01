Фабрика Tesla Gigafactory 1 выпустила уже более 600 млн аккумуляторных батарей для электромобилей

Фабрика Tesla Gigafactory 1, на которой совместно с Panasonic осуществляется производство аккумуляторных элементов и батарей, быстро становится одним из наиболее важных производственных активов автопроизводителя. Фабрика уже смогла выпустить более полумиллиарда аккумуляторных элементов. А благодаря надёжным поставкам аккумуляторов Tesla может наращивать объёмы производства электромобилей.

Большинство автопроизводителей заключает крупные контракты с производителями батарей. Некоторые дополнительно участвуют в разработке аккумуляторов. Но Tesla использует уникальный подход. Она не только принимает участие в разработке батарей, но также вовлечена в канал поставок батарей, что и стало возможным благодаря сотрудничеству с Panasonic и фактическому владению фабрикой Tesla Gigafactory 1.

Обе компании потратили миллиарды долларов на этот совместный проект, и его можно считать успешным, так как этот объект стал крупнейшей в мире производственной фабрикой по выпуску батарей. Ежегодная производственная мощность Tesla Gigafactory 1 оценивается в более чем 20 ГВтч ёмкости для хранения энергии. По предварительным подсчётам, Tesla и Panasonic уже изготовили на фабрике Tesla Gigafactory 1 более 600 млн отдельных батарейных элементов, что соответствует совокупной энергетической ёмкости на уровне 11 ГВтч.

here’s a cool #Video from inside @Tesla ‘s #Gigafactory

I had a chance to go there this week, story to be online tomorrow… pic.twitter.com/uTx9Qzks26

— Electric_Hajek (@Stefan_Hajek) 10 января 2019 г.