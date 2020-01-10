Facebook начинает внедрять новый дизайн – более светлый, без синей плашки и с опциональным тёмным режимом

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Социальная сеть Facebook начала внедрение нового дизайна своего сайта. О предстоящих новшествах стало известно ещё в марте прошлого года, и лишь сейчас компания начала фактическое разворачивание нового дизайна.

Новый интерфейс Facebook – The New Facebook – отличается менее загроможденным фоном и яркими цветами. Также предлагается тёмный режим. Ранее говорилось, что дизайнеры уберут традиционную синюю плашку. Структура страниц не должна претерпеть существенные изменения.

Пока что новый интерфейс доступен небольшому количеству пользователей. Те пользователи, которые уже могут опробовать новую версию, при авторизации в социальной сети увидят соответствующее уведомление. В случае необходимости они могут вернуться к старой версии дизайна. Если же они продолжат использовать новый интерфейс, то в дальнейшем смогут поделиться с компанией своими отзывами или выявленными ошибками.

Компания планирует сделать новый интерфейс широкодоступным к весне этого года.

Источник: Engadget