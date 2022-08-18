Facebook придумала новый план улучшения новостной ленты. Что, опять?!

Давным-давно небо было голубее, трава – зеленее, а Facebook – лучше. Были времена, когда в ленте новостей соцсети действительно отображались обновления статусов и фотографии друзей. Но с тех пор утекло много воды, а ленту новостей Facebook наполнили публикации от брендов, страниц и продвигаемый контент, которые борются за внимание пользователей. В результате социальная сеть стала не тем местом, где пользователи, особенно юная аудитория, чувствуют себя комфортно. И это ещё речь не идёт о странных правилах модерации контента.

Сейчас, потратив последние 4 года на попытки улучшить новостную ленту, наполнив её публикациями от друзей и членов семьи, Facebook выбрала иной путь. Вместо этого соцсеть будет показывать пользователям больше развлекательного контента от людей, которых они не знают. Новая инициатива Discovery Engine направлена на то, чтобы сделать Facebook больше похожей на TikTok – социальную платформу, которая привлекла внимание молодого поколения. И теперь Facebook отчаянно хочет отыграться.

Результатом такого подхода стало «обновлённое видение того, как приложение Facebook будет реагировать на следующее поколение людей, которые будут его использовать».

Ранее контент в ленте новостей формировался системами Facebook на основе выбора людей, списка их друзей и групп, публикаций, с которыми пользователи взаимодействовали, и ряда других факторов. Но с переходом к стратегии Discovery Engine всё это изменится. Чтобы сделать Facebook и Instagram более похожими на TikTok, Meta будет предоставлять пользователям больше контента от незнакомых пользователей, используя рекомендации ИИ. Предполагается, что больше развлекательного контента в ленте позволит увеличить длительность использования платформы и повысить удовлетворённость пользователей от её использования.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: The Verge