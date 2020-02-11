Facebook случайно заблокировала целый язык и снова получила обвинения в непрозрачном использовании технологий отслеживания





16 января некоторые пользователи Facebook столкнулись с проблемой – они не могли опубликовать записи при использовании качинского языка. При попытке отправить в соцсеть запись на этом языке возникало сообщение об ошибке и уведомление «Мы не можем опубликовать это. Нажмите для получения дополнительной информации». Но и дополнительная информация не позволяла пролить свет на источник проблемы.

Позже стало известно, что проблема с публикацией сообщений на качинском языке была вызвана ошибкой языковой инфраструктуре Facebook и совпала с запуском в тот же день обновленной модели идентификации языков, поддерживающей десять новых языков, включая качинский. Представитель соцсети отметил, что Facebook исправила проблему в течение нескольких часов после получения отчетов – уже 17 января.

Но этот технический сбой стал причиной для очередного скандала и обвинения Facebook в отсутствии прозрачности. В качинском языке используется латинский алфавит. Сам язык распространён среди народа качин в штате Качин (Мьянма). Этот народ является преимущественно христианским меньшинством, проживающим в самом северном штате страны с буддийским большинством. И он подвергается угнетению правительством страны, так правительство Мьянмы официально не признает национальный флаг Качина и не разрешает поднимать его на государственных мероприятиях, заменяя его собственной версией. За последние два года пятеро активистов Качина были заключены в тюрьму по делам, связанным со свободой выражения мнений. Кроме того, в сентябре военные Мьянмы угрожали обвинениями влиятельному баптисту Качина после того, как он сказал президенту США Дональду Трампу, что христиане в Мьянме «угнетены и подвергаются пыткам со стороны военного правительства Мьянмы». Позже обвинения были сняты.

В результате сбоя стало понятно, что Facebook может идентифицировать качинский язык, а это порождает опасения из-за возможной слежки или цензуры. В результате, возникли новые призывы к компании быть более прозрачной в отношении своих технологий и способов их использования. Жители Качина опасаются даже самых маленьких намёков на слежение. По оценкам экспертов, в стране насчитывается около 1,1 млн говорящих на родном языке качин, а общее население страны составляет более 50 млн человек. При этом в Мьянме до 2011 года существовал военный режим, активно использующий цензуру. Несмотря на переход к более демократическому правлению, клевета в интернете всё ещё остаётся криминальным преступлением в Мьянме, и этот закон часто используется правительственными чиновниками и военными для подавления инакомыслия.

Источник: The Verge