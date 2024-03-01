Новости Софт 01.03.2024 в 11:33 comment views icon

Facebook убирает вкладку «Новости» в некоторых странах, потому что «мало кто интересуется новостями»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Facebook планирует убрать вкладку «Новости» для пользователей социальной сети в Соединенных Штатах и Австралии. Это произойдет до конца апреля. Таким образом, платформа больше не будет местом, где можно просмотреть новости.

«Новости» — это специальная вкладка в разделе закладок в Facebook, где освещаются новости. Из-за особенностей интерфейса, ее довольно нелегко найти (вероятно, некоторые вообще не знали о ее существовании).

Facebook прибирає вкладку «Новини» в деяких країнах, бо «мало хто цікавиться новинами»

В то же время Facebook настаивает, что пользователи все равно не используют сайт соцсети для новостей, утверждая, что только 3% того, что видят пользователи во всем мире, — это новостные статьи.

«Количество людей, которые пользуются Facebook News в Австралии и США, в прошлом году упало более чем на 80%. Мы знаем, что люди приходят в Facebook не за новостями или политическим контентом — они приходят, чтобы общаться с людьми и открывать новые возможности, пристрастия и интересы», — говорится далее в заявлении.

Решение закрыть вкладку «Новости» в Facebook было принято после того, как другие ресурсы Meta, такие как Instagram и Threads, четко дали понять, что они не хотят заниматься новостным бизнесом. Руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что с момента появления Threads в прошлом году, это не место для новостей.

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В то же время Facebook подчеркивает, что новостные издания по-прежнему смогут делиться своим контентом на платформе, а пользователям по-прежнему будет разрешено делиться в собственных лентах любыми новостными статьями, которые им нравятся. В Facebook также отметили, что они все еще привержены проверке фактов на сайте.

Источник: gizmodo

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