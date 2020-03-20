Facebook внедрила новый интерфейс, в том числе с тёмным режимом, для всех пользователей

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Социальная сеть Facebook начала широкое распространение новой версии дизайна сайта для настольных систем. Теперь пользователи могут переключиться на новую версию интерфейса или же продолжить работать в привычном окружении.

«Начиная с сегодняшнего дня, большинство людей в Facebook получат доступ к новому настольному дизайну», — сообщил представитель соцсети. «Люди могут выбрать и опробовать новый дизайн, прежде чем он станет стандартным позже в этом году».

Так что, если у кого-то пока нет доступа к новой версии дизайна прямо сейчас, эта возможность должна появиться в ближайшее время.

Подобно редизайну мобильного приложения в прошлом году, новый настольный внешний вид сайта обеспечивает более быстрый доступ к некоторым основным функциям Facebook и использует более лаконичный и простой дизайн с большим количеством свободного пространства. Редизайн также подразумевает использование более крупных шрифтов и более изящных значков. Кроме того, пользователям теперь доступны тёмный режим и упрощённый внешний вид с меньшим количеством столбцов информации для просмотра.

Истории Facebook были перемещены над полем «Обновление статуса». Немного выше раздела «Истории» расположена обновлённая строка меню, содержащая несколько вкладок, которые ранее располагались в левом углу экрана, например «События» и «Торговая площадка».

Самым значительным изменением в новом дизайне сайта соцсети для настольных систем является новая вкладка «Группы», расположенная в обновленной строке меню. Нажав на вкладку, попадает в персональную ленту обновлений из групп, членом которых он является. Кроме того, здесь отображаются рекомендованные группы, которые могут заинтересовать пользователя. Эти рекомендации подбираются на основе его интересов.

Переключиться на новый интерфейс Facebook можно через верхнее меню – крайний правый элемент в виде небольшого треугольника.

Источник: The Verge