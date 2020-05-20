Facebook запускает Shops – торговые площадки прямо в соцсетях Facebook и Instagram





Компания Facebook запустила новый инструмент электронной коммерции под названием Shops. Благодаря этому представители бизнеса смогут открывать бесплатные виртуальные витрины в социальных сетях Facebook и Instagram. Магазины, работающие на сторонних сервисах, в том числе Shopify, BigCommerce и Woo, предназначены для того, чтобы превратить социальную сеть в место для покупок.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что расширение электронной торговли будет иметь важное значение, чтобы начать восстановление экономики, пока продолжается пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, даже если бизнес не может открыть физический магазин или ресторан, он сможет принимать заказы онлайн и доставлять из потребителям. И если крупный бизнес, как правило, уже имеет собственные каналы онлайн-торговли, то для малых предприятий данное предложение может быть очень полезным.

Магазины Shops можно создавать бесплатно. Тем не менее, Facebook также извлекает выгоду от их запуска, так как пользователи будут рекламировать их и пользоваться другими сервисами компании, такими как сервис оплаты. А эти инструменты уже приносят доход Facebook.

Марк Цукерберг заявил, что Shops улучшит стандартную онлайн-коммерцию, так как все данные пользователей будут храниться в едином месте, и они смогут использовать их в любом магазине Facebook или Instagram. При этом не потребует дополнительная регистрация. В настоящее время более 160 млн малых предприятий используют приложения компании.

Магазины Shops можно найти на бизнес-страницах Facebook и соответствующих профилях Instagram. Также они могут появляться в историях или рекламироваться. Товары, которые предприятия предоставили для покупки, появятся в магазине, и пользователи могут либо сохранить товар, либо сделать заказ. При этом некоторые компании позволяют пользователям совершать покупки непосредственно на Facebook, в то время как другие перенаправляют на свой сайт для завершения транзакции.

Компании могут решать вопросы поддержки клиентов через Messenger, Instagram и WhatsApp. Со временем компания планирует позволить пользователям просматривать каталоги магазинов и совершать покупки прямо из окна чата. Она также планирует сделать возможными покупки из потоковых трансляций, позволяя брендам и создателям контента отмечать элементы из своих каталогов в Facebook так, чтобы они отображались в нижней части живого видео.

Кроме того, Facebook также работает над интеграцией программ лояльности с магазинами. Благодаря этому пользователи смогут отслеживать свои баллы и награды, а малые предприятия получат инструменты для создания и управления такими программами в Facebook Shops.

Магазины Shops уже начинают появляться на Facebook в США, а в Instagram их планируется запустить этим летом. Instagram будет демонстрировать бренды в учётной записи магазина, в которой специально выделены элементы, доступные для покупки. Позже в этом году планируется добавить отдельную вкладку покупок в панель навигации.

Источник: The Verge