Fallout: New Vegas — Ultimate Edition – бесплатная раздача этой недели в Epic Games Store

В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача очередной игры. На этой неделе пользователи могут получить Fallout: New Vegas — Ultimate Edition.

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Fallout: New Vegas — это ролевая игра с открытым миром, которую многие поклонники считают одной из лучших в серии Fallout. Действие игры происходит в 2281 году в постапокалиптической Америке, спустя двести лет после мировой ядерной войны и вскоре после событий игры Fallout 3. При этом New Vegas не является прямым продолжением Fallout 3.

Главного героя нанимают для доставки в город Нью-Вегас (бывший Лас-Вегас) ценной посылки, но он становится жертвой ограбления и едва не погибает. После этого герой в течение дальнейшей игры пытается вернуть посылку и отомстить своим обидчикам. Версия Fallout: New Vegas — Ultimate Edition включает оригинальную игру и весь вышедший в дальнейшем дополнительный контент.

Бесплатная раздача Fallout: New Vegas — Ultimate Edition будет проходить до 1 июня. Игра доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store. Также предлагаем ознакомиться с обзором Fallout: New Vegas в одном из предыдущих материалов.