Федоров: благодаря распознаванию лиц и ИИ уже найдено много убийц, терроризировавших граждан на Киевщине

С начала полномасштабной войны с россией Украина активно использует современные технологии распознавания лица и искусственного интеллекта для идентификации русских захватчиков. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в недавнем интервью, что благодаря этим технологиям уже удалось идентифицировать многих убийц, которые терроризировали гражданских в Буче и Ирпене.

«‎На самом деле уже найдено много убийц, терроризировавших гражданских людей в Буче и Ирпене. За короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут. На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, этот вопрос очень быстро решим», Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Михаил Федоров подтвердил, что в настоящее время существует несколько решений, которые используются профильными украинскими структурами для распознавания лиц и идентификации военных рф. Он не конкретизировал, какие именно. Однако ранее Министерство обороны Украины упоминало решение нью-йоркского поставщика распознавания лиц Clearview AI.

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31 марта украинские военные освободили от российских захватчиков Бучу и другие населенные пункты Киевской области, после чего появились многочисленные доказательства преступлений военных рф — ужасные видео и фотографии изуродованных тел украинцев, которые лежали прямо на улицах. Этот акт геноцида украинского народа вошел в историю под названием «Бучанська різанина». На сегодня в городе обнаружены тела 360 убитых гражданских жителей, среди которых как минимум 10 детей. Есть несколько объективных документальных доказательств (в том числе, спутниковые снимки Maxar), что тела убитых мирных жителей Бучи появились там, когда город был оккупирован российскими военными. В то же время перехваченные немецкой разведкой радиосообщения военных россии о массовых убийствах в Буче четко свидетельствуют, что эти убийства не были случайными — как тогда писало Der Spiegel, это часть обычного способа действий российских военных или даже часть стратегии запугивания гражданского населения и подавления сопротивления.