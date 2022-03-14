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Украина начала использовать технологию распознавания лиц Clearview AI

Украина начала использовать технологию распознавания лиц Clearview AI

Министерство обороны Украины начало использовать технологию распознавания лиц Clearview AI. Об этом заявил ресурс reuters, ссылаясь на руководителя компании.

Отмечается, что Украина получает бесплатный доступ к системе поиска лиц Clearview AI, которая позволяет на контрольно-пропускных пунктах проверять людей, потенциально представляющих интерес. Такая идея возникла после вторжения россии в Украину. Исполнительный директор Clearview AI Хоан Тон-Тхат направил Киеву письмо с предложением помощи. При этом компания не предлагала эту технологию России.

Основатель Clearview AI сказал, что у его стартапа есть база данных общим объёмом 10 млрд фотографий, включающая более 2 млрд изображений из российской социальной сети «ВКонтакте». Эта база данных может помочь Украине легче идентифицировать погибших, чем пытаться сопоставить отпечатки пальцев, и она работает, даже если есть повреждения лица. Также говорится, что технология Clearview AI может быть использована для воссоединения беженцев, разлученных со своими семьями, выявления российских оперативников и помощи правительству в разоблачении ложных сообщений в социальных сетях, связанных с войной.

По словам Тон-Тхата, точная цель, для которой Минобороны Украины будет использовать эту технологию, неясна. Ожидается, что в ближайшие дни другие правительственные органы Украины развернут возможности Clearview AI.

Изображения из «ВКонтакте» делают набор данных Clearview AI более полным, чем у PimEyes – общедоступной поисковой системы изображений, которую зачастую используют для идентификации людей на военных фотографиях. Вместе с тем, как минимум один критик говорит, что технология распознавания лиц может неправильно идентифицировать людей на контрольно-пропускных пунктах и ​​в бою. Несоответствие может привести к гибели гражданских лиц.

Источник: reuters


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