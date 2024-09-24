Фэнтезийная RPG GreedFall II: The Dying World вышла в раннем доступе в Steam

Студия Spiders и издатель Nacon выпустили в раннем доступе Steam ролевую игру GreedFall II. По случаю этого события они показали новый трейлер, демонстрирующий живописные пейзажи игрового мира и персонажей, готовых противостоять многочисленным вызовам.

Сюжет GreedFall II разворачивается за три года до событий оригинальной игры. Неизвестные похитители захватывают главного героя, уроженца острова Тир-Фради, и против его воли вывозят на Древний континент. Здесь он открывает для себя мир «renaigse» (чужаков) — землю, полную тайн, где прекрасная внешность скрывает гнилую суть.

Игроки погружаются в мир Гакана, где жители прозябают в обветшалых городах, охваченных болезнями и преступностью. Люди здесь давно забыли, что значит настоящая свобода. Как чужаку, главному герою придется ловко маневрировать в водовороте политических интриг различных группировок, чтобы проложить собственный путь к свободе и защитить свой народ от тех, кто стремится нанести ему вред.

Игра предлагает разнообразные подходы к прохождению — от дипломатии и торговли до скрытых действий. В поисках подсказок на локациях будут помогать компаньоны и специальное «чутье» героя. Кроме того, персонаж сможет создавать разнообразные инструменты.

На старте раннего доступа игрокам доступны начало сюжетной кампании, три региона для исследования, шесть компаньонов и шесть ветвей умений.

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Разработчики планируют постепенно расширять игру. Осенью добавят нового компаньона, дополнительные сюжетные задания, новый регион, центральный хаб и две новые ветки умений. Зимой появятся еще один спутник, система крафтинга и локальные побочные квесты. В будущем разработчики намерены увеличить максимальный уровень, добавить квесты фракций, новые регионы и поддержку фоторежима.

Дата полноценного релиза GreedFall II: The Dying World пока неизвестна.

Стоимость игры в Steam — 999₴.