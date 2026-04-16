Cthulhu: The Cosmic Abyss вышла: погружение в Р'льег на PS5

София Шадрина

Cthulhu: The Cosmic Abyss вийшла: занурення у Р'льєг на PS5 / Big Bad Wolf

Игра Cthulhu: The Cosmic Abyss от Big Bad Wolf вышла 16 апреля на PS5, Xbox Series и ПК. Лавкрафтовский триллер в 2053 году, без боевых механик, с 6 финалами и поддержкой DualSense.


Cthulhu: The Cosmic Abyss — первый от первого лица лавкрафтовский триллер от французской студии Big Bad Wolf, переносящий игроков в 2053 год и на дно Тихого океана. Вы играете за Ноя — агента секретного подразделения Интерпола Ancile, расследующего исчезновение шахтеров на подводной станции в Тихом океане.

Расследование закономерно ведет к Р’Льегу — древнему затопленному городу из лавкрафтовского канона, где разум начинает трещать по швам под влиянием Ктулху. ИИ-компаньон Key помогает собирать подсказки и лавировать между головоломками, но спасать ситуацию кулаками или оружием не получится — боевых механик в игре нет вообще.


Движок Unreal Engine 5 обеспечивает среды, что, по словам разработчиков, «нарушают законы физики». На PS5 игра полностью использует DualSense: тактильная обратная связь и адаптивные кнопки реагируют на каждый инструмент расследования, а 3D Audio усиливает клаустрофобную атмосферу.

Игра проходится за 12-15 часов в зависимости от сложности и любознательности игрока.

«Игра награждает любопытство превыше всего. Глубина вашего расследования определяет продолжительность опыта», — объяснил геймдиректор Томмазо Нути изданию Gamereactor.

Финалов шесть — и ни один из них не появится сам по себе. Big Bad Wolf до этого известна по нарративным играм The Council и Vampire: The Masquerade — Swansong.

Стандартное издание стоит $49.99, издание R’lyeh Edition за $59.99 включает сценарий для настольной игры Arkham Horror и несколько цифровых дополнений. Игра вышла на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и GOG) одновременно по всему миру.

Источник: IGN

 

