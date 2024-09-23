«Властелин колец» встретил Stardew Valley — игра о хоббитах Tales of the Shire выйдет в марте

Эльфы, орки, Саурон и прочий «Властелин колец» — где-то далеко. Симулятор мирной жизни хоббитов Tales of the Shire выйдет весной 2025 года.

В День хоббита (22 сентября) издатель Private Division и разработчик Weta Workshop объявили дату выхода симулятора жизни Tales of the Shire. Игра выйдет 25 марта следующего года на ПК, Switch, PS5 и Xbox Series X|S. Она также появится в Netflix Games. Изначально релиз был запланирован на эту осень.

Студия Weta Workshop имеет богатый опыт, когда дело доходит до «Властелина колец». Компания отвечала за эффекты в трилогии о Питере Джексоне вместе с дочерней компанией, которая занималась цифровыми эффектами. В 2014 году Weta открыла отдел разработки видеоигр, но Tales of the Shire — это первая ее большая игра.

Tales of the Shire — «уютная игра, где вы являетесь хоббитом». В ее основе кулинария и широкий выбор бытовых мини-игр. Хоббитам в нем есть чем заняться, начиная от рыбалки и поиска еды до садоводства и персонализации жилья. К сожалению, на странице в Steam ничто не указывает на многопользовательский режим в игре.

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Источник: GamesRadar