Новая архитектура CPU, iGPU Gen12 (Xe) и поддержка PCIe 4.0. Настольные CPU Rocket Lake-S — самое значимое обновление массовой платформы Intel за последнее время?





К концу второго квартала Intel выведет на рынок массовую платформу LGA1200 вместе с новыми 14-нм процессорами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) — никаких кардинальных изменений новое поколение не принесет, если не считать нового сокета и появления 10-ядерных моделей. После Comet Lake-S в настольном сегменте должны выйти чипы Rocket Lake-S — о них мы уже писали несколько раз в прошлом году (1 и 2), а сейчас появились новые подробности.

Ссылаясь на осведомленного информатора из самой компании Intel, ресурс VideoCardz утверждает, что семейство Rocket Lake-S будет выделяться новой архитектурой CPU и GPU, и принесет с собой новое поколение наборов системной логики.

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Источник не конкретизирует, какая именно архитектура ляжет в основу новых процессоров Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S). Наиболее вероятный вариант — микроархитектура Willow Cove (преемница Sunny Cove), разрабатывающаяся для нового поколения 10-нм мобильных чипов Tiger Lake-U, которые в этом году придут на смену прошлогодним моделям 10-нм Ice Lake, используемой в 10-нм решениях Ice Lake. Здесь можно отметить, что при переходе со Skylake на Sunny Cove показатель IPC (выполняемых за такт инструкций) вырос на 18%.

Ранее мы слышали, что из-за сложностей с освоением 10-нанометровой технологии освоением более тонких 10-нм технологических норм Intel продолжит использовать для будущих процессоров Rocket Lake-S 14-нанометровую технологию. Также ранее говорилось, что Rocket Lake-S будут максимум восьмиядерными, так как Intel решила абстрагироваться от навязанной ей AMD гонки наращивания ядер и наращивать производительность за счет архитектурных улучшений.

В своем докладе источник подтверждают для Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) iGPU Gen12 на новой архитектуре Xe, разрабатывающейся для первых дискретных GPU Intel. Новый iGPU также принесет улучшенный блок кодирования/декодирования видео наряду с поддержкой DisplayPort 1.4a и HDMI 2.0b.

В числе других особенностей Rocket Lake-S упоминается встроенные двухканальный контроллер DDR4 и контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий (16 для видеокарты и еще 4 для NVMe-накопителя). Также новые чипы получат обновленный интерфейс DMI 3.0 с удвоенной пропускной способностью, причем чипсетом будет зарезервировано уже восемь линий, а не четыре как у нынешних Coffee Lake-S Refresh и грядущих Comet Lake-S. Не исключено, что это помешает обеспечить обратную совместимость между Core 10-го и 11-го поколения. То есть, да, Rocket Lake-S могут получить новый сокет.

Говоря о новых наборах системной логики 500-й серии Intel, обновление, как ожидается принесет значительный рост пропускной способности интегрированных контроллеров. Новые материнские платы на чипсетах Intel 500-й серии принесут поддержку 2,5-гигабитного Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), порты USB 3.2 2×2 и Thunderbolt 4, а также до 24 линий PCI-E 3.0 для подключения внешних устройств и карт расширения.

Суммируя все вышесказанное, несмотря на старый 14-нм техпроцесс, Rocket Lake-S представляются самым значительным обновлением массовых процессоров Intel за последнее время.

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Что интересно, источник делает весьма оптимистическое предположение, что Rocket Lake-S могут выйти уже в конце этого года. Но более ранние слухи указывали на 2021 года, да и с учетом того, что Comet Lake-S, вероятнее всего, задержаться до июня, середина 2021 года представляется куда более правдоподобным вариантом. В будущем на смену Rocket Lake-S должны выйти процессоры Alder Lake-S — те самые долгожданные 10-нанометровые настольные CPU. Правда, они в лучшем случае они выйдут когда-то в 2022 году.

Источник: Videocardz