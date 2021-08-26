Финансовый отчёт Xiaomi: рост выручки на 64%, прибыли – на 87%, поставок смартфонов – на 87%





Компания Xiaomi опубликовала консолидированные и подтверждённые аудитом финансовые результаты за второй квартал 2021 года.

В отчётном периоде общая выручка и скорректированная чистая прибыль Xiaomi значительно превысили ожидания рынка. Общая выручка за этот период выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 87,8 млрд юаней (около $13,5 млрд). Скорректированная чистая прибыль за этот период составила 6,3 млрд юаней (около $972 млн), что на 87,4% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Основные финансовые показатели компании Xiaomi за второй квартала 2021 года выглядят следующим образом:

Общая выручка выросла на 64% по сравнению с прошлым годом и составила около 87,8 млрд юаней (около $13,5 млрд).

Валовая прибыль – примерно 15,15 млрд юаней (около $2,3 млрд), что на 96,7% больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Чистая прибыль, не скорректированная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составила 6,3 млрд юаней (около $972 млн) и выросла на 87,4% в годовом исчислении.

Во втором квартале 2021 года доход Xiaomi от продажи смартфонов составил 59,1 млрд юаней (около $9,1 млрд), что на 86,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Смартфоны приносят 67,3% от совокупного дохода китайской компании. Глобальные поставки смартфонов достигли 52,9 млн единиц, что на 86,8% больше, чем во втором квартале прошлого года. По данным Canalys, глобальные поставки смартфонов Xiaomi во втором квартале 2021 года впервые заняли второе место с долей рынка 16,7%.

Во втором квартале 2021 года сегмент интернета вещей и продуктов для образа жизни продемонстрировал рост выручки на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20,7 млрд юаней (около $3,2 млрд). По состоянию на 30 июня 2021 года количество подключенных устройств IoT (за исключением смартфонов и ноутбуков) на платформе AIoT Группы Xiaomi достигло 374,5 млн устройств, что на 34,0% больше, чем годом ранее. Число пользователей с пятью или более устройствами, подключенными к платформе AIoT (без учета смартфонов и ноутбуков), достигло 7,4 млн, что на 44,5% больше, чем год назад.

Сегмент интернет-сервисов Xiaomi принёс доход в отчётном периоде в сумме 7,0 млрд юаней (около $1,1 млрд), достигнув рекордного уровня и увеличившись на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные финансовые показатели Xiaomi за первое полугодие 2021 года:

Общая выручка выросла на 59,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года годом и составила примерно 164,7 млрд юаней (около $25,4 млрд).

Валовая прибыль – примерно 29,3 млрд юаней (около $4,5 млрд), что на 92,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль, не скорректированная по международным стандартам финансовой отчетности, составила около 12,4 млрд юаней (около $1,9 млрд) и выросла на 118,4% в годовом исчислении.

Источник: Xiaomi