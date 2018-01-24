Firefox 58 получил очередной прирост производительности и поддержку Progressive Web Apps для Android-версии

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Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 58 для Windows, Mac, Linux и Android. В новом релизе исправлены найденные ошибки, а также повышена производительность в некоторых задачах.

В предыдущей версии браузера Firefox Quantum уже были внедрены существенные улучшения, направленные на повышение производительности. В браузере Firefox 58 вопросам производительности снова было уделено пристальное внимание. В настольной версии был доработан рендеринг графики (используя Off-Main-Thread Painting в Windows) и кэширование JavaScript. В результате, движок браузера более эффективно выводит изображение на экран, используя выделенный поток процессора. Благодаря этому при запуске тяжелых скриптов JavaScript частота кадров возросла на 30% (по результатам внутренних тестов).

Дополнительный прирост производительности удалось обеспечить благодаря внедрению механизма рендеринга нового поколения WebRender. Вместе с тем, реализованы улучшения в плане функциональных возможностей и приватности функции Firefox Screenshots. Теперь она работает и в режиме Private Browsing. Добавлена возможность блокирования отслеживания для обычного режима браузинга.

В мобильной версии Firefox для Android реализованы те же улучшения в механизме обработки JavaScript, что и в настольном браузере. Вместе с тем, внедрена поддержка Progressive Web Apps (PWA). Благодаря этому с веб-приложениями теперь можно будет работать как с обычными Android-приложениями, например, добавлять на рабочий экран, получать уведомления и т.д. При запуске такого приложения на смартфоне оно будет отображаться в полноэкранном режиме без элементов интерфейса браузера.

В мобильном Firefox для Android улучшена работа с закладками, добавлена поддержка воспроизведения музыки в формате FLAC (Free Lossless Audio Codec), реализованы некоторые улучшения в интерфейсе, протокол Safe Browsing обновлён до версии 4. В настройках добавлена опция, позволяющая выполнять синхронизацию только при наличии стационарного сетевого соединения (Wi-Fi).

Новая версия браузера Firefox 58 уже доступна для загрузки с официального сайта проекта. Пользователи предыдущей версии получат обновление в автоматическом режиме. Новую версию Firefox для Android можно загрузить в магазине Google Play.

Релиз следующей версии Firefox 59 запланирован на середину марта этого года.

Источник: venturebeat