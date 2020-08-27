Firefox для Android после очередного обновления стал еще больше похож на настольную версию

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Компания Mozilla выпустила обновлённую версию браузера Firefox для Android, которая получила ряд новых функций и оптимизаций. Большинство из них мигрировали из настольной версии браузера, чтобы сделать работу на разных платформах более удобной.

Во-первых, адресная строка была перемещена в нижнюю часть экрана. Таким образом, пользователю будет проще выбрать её при работе с крупным смартфоном одной рукой. Если такое расположение покажется пользователю неудобным, он сможет вернуть адресную строку на прежнее место.

В новой версии Firefox для Android реализована функция улучшенной защиты от отслеживания. Есть три предварительные настройки: Standard, Strict и Custom. По умолчанию используются стандартные настройки, хотя они и не блокируют контент-трекеры для рекламы. Ещё одна новая функция Firefox Focus обеспечивает возможность открывать ссылки в приватной вкладке.

Новая функция под названием Collections работает схожим образом с закладками. В Collections можно добавлять ссылки на материалы для последующего прочтения, не загромождая окно вкладками. Функция Picture-in-picture для воспроизведения видео теперь доступна и на Android.

Кроме того, в обновлении улучшена работа со сторонними расширениями. В частности, появилась сертификация расширений, что свидетельствует об их оптимизации для мобильных устройств. На данный момент сертифицировано только 10 расширений, но со временем их число будет расти.

Благодаря оптимизациям движка GeckoView (основа Firefox для Android) инженерам Mozilla удалось обеспечить прирост скорости загрузки страниц на 10%.

Источник: gsmarena