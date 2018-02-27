Fitbit обещает целое семейство умных часов в 2018 году

Компания Fitbit в прошлом году выпустила свои первые умные часы. А на 2018 год у неё имеются ещё более амбициозные планы по расширению своего присутствия на этом рынке. В частности, в этом году компания намерена представить целое «семейство» умных часов. Об этом было объявлено во время проведения конференции, посвящённой обсуждения финансовых результатов компании.

Какие-либо подробности о новом семействе умных часов Fitbit пока не сообщаются. Известно лишь, что компания намерена выпускать умные часы более массового назначения, сохранив при этом свои ключевые сильные стороны в виде возможностей по отслеживанию состояния здоровья и физической активности.

В компании надеются, что новые продукты позволят улучшить финансовое состояние Fitbit. Пока что ситуация в компании выглядит не лучшим образом. В 2017 году было продано 15,3 млн устройств (фитнес-трекеров и умных часов), что на 32% меньше показателя 2016 года. Даже несмотря на значительное сокращение расходов, Fitbit получила убыток в сумме $45,5 млн в четвёртом квартале и $277,2 млн за весь 2017 год.

Источник: Engadget