У Бена Стиллера есть «две идеи» для спинофов сериала «Разделение», и отдельная — для видеоигры о Lumon Industries

Научно-фантастический сериал «Разделение» / Severance стал одним из хитов Apple TV+, поэтому неудивительно, что создатели, кроме продолжения, активно планируют побочные проекты.

По словам режиссера Бена Стиллера, сейчас у команды есть «две конкретные идеи» относительно потенциальных спинофов «Разделения» — и даже проект видеоигры о Lumon Industries.

«Есть две конкретные идеи, о которых я вам не расскажу, но которые мы обсуждали внутренне, как возможные идеи для развития», — сказал Стиллер Variety. «Они еще только зарождаются».

Пространства для идей сериал на самом деле открывает много: интересно увидеть своеобразный приквел о Кире Игане с его жизнью до и после создания собственного своеобразного культа, или же другие направления деятельности Lumon, учитывая то, что здание имеет множество помещений, где могут происходить эксперименты, подобные разделенному этажу и отделу обработки макроданных. Между тем видеоигра, по мнению главной звезды «Разделения» Адама Скотта, это то, для чего этот сериал подходит идеально.

Интересный факт: сценарист шоу Дэн Эриксон ранее признался, что сама идея «Разделения» пришла ему уже из существующей компьютерной игры под названием The Stanley Parable, где офисный работник Стэнли выполняет рутинную работу, а за ним следит камера. Однажды указания перестают поступать и мужчина решает выйти из кабинета — его встречает пустой офис без коллег, в котором царит странная и гнетущая атмосфера.

Ранее создатели «Разделения» уже запустили браузерную игру в онлайне, которая дублирует процесс работы отдела обработки макроданных в Lumon — вы собираете цифры в коробки, пока не достигнете прогресса в 100% и тогда к вам придет мистер Милчек с вечеринкой.

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Другие планы команды включают товары, подобные «клавиатурам Lumon», которые будут производить в специфическом для сериала стиле. Ранее в онлайн-магазине Apple уже появлялся ретро-компьютер из «Разделения», правда, без возможности покупки, а со ссылкой на закулисные кадры шоу.

«Разделение» — это научно-фантастический сериал, повествующий о работниках технологической корпорации Lumon Industries, которые согласились на хирургическую процедуру,что разделила их рабочие воспоминания от домашних и фактически создала две личности в одном теле: интро (рабочие) не знают, что происходит дома, а экстра (домашние) понятия не имеют, чем они занимаются на работе. Главные роли в сериале сыграли Адам Скотт, Трамелл Тиллман, Бритт Ловер, Зак Черри, Джен Таллок, Майкл Чернус, Дичен Лакмен, Джон Туртурро, Кристофер Уокен и Патриция Аркетт.

Первый и второй сезоны сериала «Разделения» сейчас транслируются на Apple TV+, а третий находится на стадии производства. Стиллер ранее отмечал, что работа над продолжением «точно не займет три года».