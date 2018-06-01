Фонд SoftBank вложил $2,25 млрд в подразделение беспилотных авто General Motors Cruise

В начале этого года General Motors показал самоуправляемый автомобиль без руля и педалей, пообещав выпустить его уже в 2019 году. Напомним, что у GM за разработку и внедрение технологий самоуправляемого вождения отвечает подразделение Cruise Automation, созданное на базе купленной концерном в 2016 году за $1 млрд одноименной компании. Вчера GM объявила о получении $2,25 млрд инвестиций от инвестфонда японского гиганта SoftBank. В обмен фонд SoftBank Vision Fund получит долю в Cruise в размере 19,6%.

Одновременно GM объявил о том, что от себя добавит еще $1,1 млрд инвестиций. То есть, в общей сложности Cruise получит $3,3 млрд инвестиций.

Это важно в первую очередь потому, что демонстрирует серьезность планов GM касательно сегмента самоуправляемых авто. То есть, несмотря на все те негативные события, которые произошли в сегменте беспилотных машин в последнее время, GM полна решимости коммерциализировать свой автопилот уже в следующем году. Что же, этому стремлению можно только восхищаться. Будем надеяться, что у GM все получится.

Источник: axios