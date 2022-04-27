Ford начал производство электрического пикапа F-150 Lightning со стартовой ценой менее $40 тысяч

Компания Ford анонсировала выпуск F-150 Lightning – самого быстрого F-150 и единственного полноразмерного электропикапа с ценой менее $40 тыс за базовую модель Pro, что делает его самым доступным электрическим пикапом. Для сравнения, стоимость Rivian R1T начинается от $67,5 тыс. Tesla указала стоимость Cybertruck в $39,9 тыс, но сейчас перестала указывать цены. Chevy также начнет поставки Silverado EV в 2024 году за $39,9 тыс.

У Ford также будет версия XLT за $72 474 с расширенной батареей.

Новая модель имеет ускорение от нуля до 100 км/ч в среднем за четыре секунды и запас хода до 515 км.

Сборка происходит в Центре электромобилей Ford Rouge. По данным 2020 года, Ford F-Series был самым продаваемым пикапом в Америке 45 лет подряд, а среди всех американских потребительских товаров по доходам уступал только iPhone.

И сейчас Ford заявляет, что на F-150 Lightning имеется беспрецедентный спрос – 200 тыс. забронированных авто. Для этого расширяется производство до 50 тыс. электропикапов в 2023 году. В общей сложности в завод инвестировали $950 млн, создав 750 новых рабочих мест.

«Настоящий переход Америки к электромобилям начинается сейчас. F-150 Lightning — это только начало наших амбиций по росту и лидерству в области цифровых электромобилей». Джим Фарли, президент Ford

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К 2026 году компания планирует поставку более 2 млн электромобилей ежегодно, что составит треть мирового объема компании, а к 2030 году — 50%.

Источник: Ford