



Издание Reuters сообщило, что руководство компании Ford Motor недооценило популярность своего первого серийного электропикапа Ford F-150 Lightning. Собрав более 120 тыс. предзаказов в компании осознали, что предварительно запланированный объем производства требует заметного увеличения.

В итоге по данным источников в автоиндустрии, компания уже выделила дополнительные $850 млн средств для масштабирования производства. В итоге в 2024 году компания Ford планирует собрать 80 тыс. электропикапов Ford F-150 Lightning, а не 40 тыс. штук, как планировалось ранее. Уже в первый год производства в 2022 году американцы рассчитывают довести количество собранных электропикапов до отметки 15 тыс. штук, к 2023 году годовой объем должен вырасти до 55 тыс. штук.

На 2025 год запланировано обновление модели на базе новой платформы TE1, при этом автопроизводитель рассчитывает выпустить в этом году сразу 160 тыс. экзмепляров Ford F-150 Lightning второго поколения. Напомним, что в зависимости от версии текущее поколение электропикапа получило мощность 426/563 л.с., запас хода 370/480 км и ценник от $39,9 тыс.

Интересно, что основным «двигателем прогресса» стале не индивидуальные заказчики, а представители бизнеса, которые хотят одновременно снизить количество вредных выбросов и сэкономить средства на обслуживании и топливе для своих автопарков.

Ранее Ford заявил, что к 2025 году инвестирует в разработку электрических моделей $30 млрд, а уже к 2030 году электромобили должны будут составлять порядка 40% продаж. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что к 2030 году продажи электромобилей в США должны составлять не менее 50% от всех проданных новых автомобилей.

Источник: Reuters